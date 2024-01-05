Беллингем расстался с членом своей команды. Все дело в разногласиях с мамой футболиста

Помогал с питанием.

Издание Relevo утверждает, что Джуд Беллингем решил расстаться со своим поваром Альберто Мастроматтео. Они познакомились в начале сезона, и именно этому шефу принадлежит заслуга в изменении рациона бывшего форварда «Мадрида» Карима Бензема.

Мастроматтео жил вместе с Беллингемом и его мамой Дениз в Мадриде. Компания Альберто под названием Summumm заботится о физическом и психологическом благополучии многим спортсменов, в том числе Эдуардо Камавинга.

Он разрабатывает специальные диеты, состоящие из риса, овса, киноа, свежих овощей, рыбы и нежирного мяса. Однако ничто не запрещается, и Мастраматтео постоянно повторяет, что игрокам нужен день отдыха от строгого рациона, иначе все становится в тягость. Похоже, что методы шефа стали камнем преткновения в отношениях с мамой футболиста.

«Джуд и его семья с самого начала хотели, чтобы все было под контролем, − сказал Мастроматтео в ноябре в интервью Mail Online. − Его окружают замечательные люди. Он очень сосредоточен и понимает, каково это быть в «Мадриде». Он знает, чего хочет, и делает все возможное, чтобы все прошло как можно лучше».

«Насыщенные жиры, которые не являются, скажем так, здоровыми жирами, как, например, омега-3 в лососе или авокадо, не всегда полезны для здоровья. С 18 до 32 лет профессионалам необходимо иметь один день в неделю, когда они забывают обо всем, расслабляются и, возможно, едят гамбургер, пиццу или то, что им нравится.

В мире велоспорта, например, это не так уместно. Но в мире футбола игроки находятся под серьезным давлением. И подобные вещи помогают им немного расслабиться и отдохнуть психологически. Нельзя каждый день сидеть на диете, диете, диете. В конце концов, им становится скучно».