«Можете спросить у Холанда или Осимхена». Озил красиво объяснил, кто сейчас лучший защитник

«Праймовый Тони Рюдигер – лучший защитник в мире на данный момент 🔥» пишет Месут Озил в Твиттере.

«Невероятный сезон за мой бывший клуб «Реал Мадрид». Можете спросить у Холанда или Осимхена, насколько он хорош!

Посмотрите, что случилось с «Челси» после его ухода...... Им не хватает его менталитета👊🏼».

Немецкий защитник пропустил всего одну игру в этом сезоне и принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях.

Несмотря на то, что Эдер Милитао и Давид Алаба порвали кресты в этом сезоне, «Реал Мадрид» имеет лучшую оборону в Ла Лиге, и во многом благодаря форме Рюдигера. Пока что «Мадрид» пропустил всего 11 мячей в Ла Лиге.