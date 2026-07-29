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  4. Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»

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Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»
Агент Бориско: был вариант из Лиги 1, но сравнивать это с ЦСКА невозможно.

Марьяна Кашчелан, агент Максима Бориско, рассказала, что он отказался уезжать во Францию на фоне предложения от ЦСКА.

Во вторник армейцы объявили о трансфере 26-летнего вратаря из «Балтики». Контракт с голкипером подписан по схеме «3+1».

– Были ли варианты перейти еще куда‑то, кроме ЦСКА?

– Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

– Может, не все поймут, так как Франция не последняя футбольная страна в Европе.

– Да, но опять же, это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно, – сказала Кашчелан.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Играть против Хвичи, Дембеле, Головина и Балогуна конечно не интересно, толи дело играть против Угальде, Соболев, Мелкадзе и Тюкавина.
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
Играть против Хвичи, Дембеле, Головина и Балогуна конечно не интересно, толи дело играть против Угальде, Соболев, Мелкадзе и Тюкавина.
Лимит всему ответ. Во Франции очевидно зарплата была бы меньше, а конкуренция выше. В бытовом плане все другое, поэтому сама идея переезда нелегкая.
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
Играть против Хвичи, Дембеле, Головина и Балогуна конечно не интересно, толи дело играть против Угальде, Соболев, Мелкадзе и Тюкавина.
ну лучше играть в основе Цска чем быть запасным во Франции)
Франция это Пари НН?😂
ОтветАртём Павлов
Франция это Пари НН?😂
Ля Пари
ОтветАртём Павлов
Франция это Пари НН?😂
Ж
Если реально было предложение, то такой шанс перевернуть жизнь, попасть в др среду поконкурировать, но видимо именно этого и побоялись + возможно финансы, а может конкретики и не было и агент пыль в глаза пускает
Ответraulka
Если реально было предложение, то такой шанс перевернуть жизнь, попасть в др среду поконкурировать, но видимо именно этого и побоялись + возможно финансы, а может конкретики и не было и агент пыль в глаза пускает
А для того, кто родился в Краснодаре, играет в Калининграде и до прошлого сезона почти всю карьеру в первой и второй лигах был, московский ЦСКА - это не шанс перевернуть жизнь и попасть в другую и конкурентную среду? Узко и стереотипно мыслите.
ОтветDmitry Orlov
А для того, кто родился в Краснодаре, играет в Калининграде и до прошлого сезона почти всю карьеру в первой и второй лигах был, московский ЦСКА - это не шанс перевернуть жизнь и попасть в другую и конкурентную среду? Узко и стереотипно мыслите.
Перейти из команды топ-6 в команду из топ-5 - переворот жизни и судьбы, получается
Ахаха, а агент хорош😎
Интересно, почему всегда есть группа комментаторов с пеной у рта доказывающая, что играть/ работать/ жить за бугром это самое то, а выбор играть/ работать/жить в России это западло и ватничество? Ещё интереснее, где они сами живут и работают😀
Ответvkv_rus1
Интересно, почему всегда есть группа комментаторов с пеной у рта доказывающая, что играть/ работать/ жить за бугром это самое то, а выбор играть/ работать/жить в России это западло и ватничество? Ещё интереснее, где они сами живут и работают😀
В данном слу6для спортсмена с амбициями наверное играть в более сильной лиге интереснее,можно засветиться,перейти в более сильный клуб с Еврокубка и.Но действительно,зачем?Нас и тут не плохо кормят
ОтветSpartakus1984
В данном слу6для спортсмена с амбициями наверное играть в более сильной лиге интереснее,можно засветиться,перейти в более сильный клуб с Еврокубка и.Но действительно,зачем?Нас и тут не плохо кормят
ну просто подумайте какой шанс реально засветиться, играя за команду из дна таблицы, у Бориско, которому уже 26 лет и который большую часть карьеры играл в пердиве?
Ну все таки Шевалье не настолько плох чтобы его еще и Бориско подвинул
Ну в ПСЖ уже Мотя есть куда там еще и Бориско ))
был вариант скорее с ночным клубом Франции, агент что то недоговаривает
Очередной бред от Брейдо, в следующий раз надо что-нибудь интересное придумать
То есть сидеть под Акинфеевым лучше, чем играть в "замечательном клубе Лиги 1"?
ОтветРашпель793
То есть сидеть под Акинфеевым лучше, чем играть в "замечательном клубе Лиги 1"?
Человеку в конце следующего сезона 41 будет, очевидно, что даже если и посидит, то максимум сезон
Ответtw1st37
Человеку в конце следующего сезона 41 будет, очевидно, что даже если и посидит, то максимум сезон
еще и не факт, что в замечательном клубе Лиги 1 нет своего Акинфеева
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