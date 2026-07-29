Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»

Агент Бориско: был вариант из Лиги 1, но сравнивать это с ЦСКА невозможно.

Марьяна Кашчелан, агент Максима Бориско , рассказала, что он отказался уезжать во Францию на фоне предложения от ЦСКА.

Во вторник армейцы объявили о трансфере 26-летнего вратаря из «Балтики». Контракт с голкипером подписан по схеме «3+1».

– Были ли варианты перейти еще куда‑то, кроме ЦСКА?

– Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

– Может, не все поймут, так как Франция не последняя футбольная страна в Европе.

– Да, но опять же, это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно, – сказала Кашчелан.