Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»

FFF о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: обеспокоены, это надо обсуждать.

Федерация футбола Франции (FFF) выпустила заявление в связи с планами ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«FFF выражает свое недоумение и глубокую озабоченность по поводу финансового плана ФИФА, объявленного в прессе, который направлен на «продажу акций чемпионата мира внешним инвесторам».

Такой проект, столь структурный и имеющий важное значение для будущего футбола, требует тщательного и полностью прозрачного процесса обмена информацией, консультаций и принятия решений с участием федераций-членов и других заинтересованных сторон. В настоящее время условия для принятия решения отсутствуют.

Руководствуясь фундаментальными ценностями футбола, FFF желает в полной мере участвовать в предстоящих обсуждениях и будет убедительно формулировать свои замечания и предложения, после рассмотрения всех элементов и условий такого проекта», – говорится в заявлении FFF.