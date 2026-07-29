Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»

Федерация футбола Франции (FFF) выпустила заявление в связи с планами ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«FFF выражает свое недоумение и глубокую озабоченность по поводу финансового плана ФИФА, объявленного в прессе, который направлен на «продажу акций чемпионата мира внешним инвесторам».
Такой проект, столь структурный и имеющий важное значение для будущего футбола, требует тщательного и полностью прозрачного процесса обмена информацией, консультаций и принятия решений с участием федераций-членов и других заинтересованных сторон. В настоящее время условия для принятия решения отсутствуют.
Руководствуясь фундаментальными ценностями футбола, FFF желает в полной мере участвовать в предстоящих обсуждениях и будет убедительно формулировать свои замечания и предложения, после рассмотрения всех элементов и условий такого проекта», – говорится в заявлении FFF.
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