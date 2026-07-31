Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. БАТЭ разгромлен «Сьоном», «Тобол» прошел «Паневежис», минское «Динамо» уступило «Нефтчи»

В Лиге конференций УЕФА прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда.
В ответных матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций во вторник «Рига» разгромила «Вардар» (5:2), «Дила Гори» на выезде уступила «Аполлону» (0:3). В среду «Полесье» проиграло «Копенгагену» (1:2).
В четверг «Тобол» прошел «Паневежис» (1:1, пенальти – 3:2), «Пюник» и «Дебрецен» не забили голов (0:0), «Ноа» победил «Зимбру» (2:1), минское «Динамо» уступило «Нефтчи» (0:1), «Аякс» разгромил «Войводину» (4:1), БАТЭ крупно проиграл «Сьону» (0:4).
Лига конференций
2-й квалификационный раунд
Первые матчи
Sohaib Boulayoune El Hamdioui
Гбайяра Diego Fernandes Antunes
Моралес Dylan Aaron Traore
José Ramón Sanmarful Fernández Валеро
Гальего Sohaib Boulayoune El Hamdioui
Хаслер Mischa Andrea Beeli
Атлетик Эскальдес
Francisco Javier Cano Triana, Rodríguez Cidoncha, Чинчу, Marcos Blasco Valera, Гальего, Виейра, Сидней, José Ramón Sanmarful Fernández, Гбайяра, Моралес, Juan Barragán Silva
Запасные: José Ramón Sanmarful Fernández, Муньос, Гальего, Mateo-Giuseppe Tallarico, Виейра, Гбайяра, Моралес
Вадуц:
Шаффран, Симани, Швицер, Ланг, Хаслер, Хаммерих, Мак, Эберхард, Ćoćić, Соргич, Джокич
Запасные: Бюхель, Бериша, Симани, Хаслер, Мак, Nico Föllmi, Эберхард, Савадого, Штарк, Соргич, Далипи
Первый матч: 0:4
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 2
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Dovydas Balsys Salomon Kouadio
Паулаускас Oleksandr Kurtsev
Тобол
Устименко, Боршич, Ндиайе, Сенхаджи, Жагоров, Мякиш, Тагыберген, Зуев, Талаль, Чесноков, Милованович
Запасные: Боршич, Милованович, Мелихов, Жагоров, Марочкин, Мякиш, Бусурманов, Sultan Bakhytkiriev, Azamat Zinadin, Сенхаджи, Зуев
Паневежис:
Черняускас, Dovydas Balsys, Кейта, Kerkez, Бурдзилаускас, Асанте, Раманаускас, Бизоза, Паулаускас, Пяткявичюс, Асамоа
Запасные: Асанте, Бизоза, Паулаускас, Liudvikas Valius, Янушевскис, Rayen Mzoughi, Dovydas Balsys, Пяткявичюс, Асамоа, Bražinskas, Эливелто
Первый матч: 1:1
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Thorisson Bjarki Hauksson
Wallius Abdoul Goudouss Bamba
Oskari Multala Stanislav Baranov
Ильвес
Кркалич, Рале, Вяйсянен, Миеттунен, Кило, Канга, Wallius, Попович, Pettersson, Oskari Multala, Hytönen
Запасные: Otto Tiitinen, Кило, Oskari Multala, Виртанен, Wallius, Hytönen, Ville Kumpu, Pettersson, Лейслахти, Sebastian Suvanne, Hamidou Coulibaly, Franck Régis Ehui Kouakou
Стьярнан:
Ólafsson, Örvar Logi Örvarsson, Кьельдсен, Кристьянсон, Thorisson, Варен, Gunnarsson, Некквасон, Ингасон, Атласон, Eggertsson
Запасные: Thorisson, Атласон, Eggertsson, Ðuro Stefan Beic, Ингимарссон, Варен, Ингасон, Sigurður Gunnar Jónsson, Bjarki Friðjón Sæmundsson, Лейфссон, Christian Bjarmi Alexandersson, Darri Bergmann Gylfason
Первый матч: 0:1
Чантуришвили Nils Raul Hugo Ahl
Яблонец
Гануш, Слама, Павлович, Текияшки, Цедидла, Седлачек, Океке, Полидар, Зорван, Чантуришвили, Джаво
Запасные: Слама, Михелак, Зорван, Джаво, Новак, Соболь, Седлачек, Matej Malenšek, Чантуришвили, Храмоста
Вараждин:
Silić, Шкаричич, Лесяк, Пунчец, Маглица, Дувняк, Цанюга, Тавареш, Мамич, Вук, Latković
Запасные: Дувняк, Посавец, Вук, Лесяк, Посинкович, Тавареш, Зеленика, Tepšić, Шкаричич
Первый матч: 2:3
Пюник
Авагян, Жамес, Коваленко, Кайнургиос, Вакуленко, Симонян, Куликов, Исламович, Karlen Hovhannisyan, Арутюнян, Пикис
Запасные: Симонян, Арутюнян, Пикис, Малакян, Тарахчян, Куликов, Aram Aharonyan, Vyacheslav Afyan, Коваленко, Бучнев, Vieira Almeida, Hayk Tatosyan
Дебрецен:
Андреев, Герреро, Ланг, Мехиас, Кушнир, Dávid Patai, Джуджак, Бошкович, Цибла, Kocsis, Бальдони
Запасные: Dávid Patai, Мехиас, Leon Darius Myrtaj, Бальдони, Benedek Miklós Erdélyi, Bálint Tuska, Gergő Tercza, Келлер, Dávid Hermann, Цибла, Máté Macsó, Shedrach Daniel Kaye
Первый матч: 0:1
Berkeley Wheatley Жонатас
Ноа
Фигейра, Суалеэ, Мамбо, Сентини, Амбарцумян, Осима, Яколиш, Манвелян, Сангаре, Элдер Феррейра, Гонсалес
Запасные: Осима, Павлович, Zaven Khudaverdyan, Гонсалес, Davtyan, Амбарцумян, Элдер Феррейра, Конеглян, Mark Avetisyan, Манвелян, Мурадян, Kalifala Mamadou Doumbia
Зимбру:
Odintsov, Золотов, Berkeley Wheatley, Cristian Gonța, Alexandru Gutium, Marcello Gesteira de Souza, Ceijas, Аморосо, Дантас де Мария, Стынэ, Бытка
Запасные: Berkeley Wheatley, Ceijas, Дантас де Мария, Бонна, Cristian Sîrghi, Sergiu Ungureanu, Alexandru Bețivu, Стынэ, Докич, Кочук, Кожокарь
Первый матч: 1:1
Ilari Akseli Kangasniemi Аманква
Интер Турку
Хуухтанен, Ниска, Ilari Akseli Kangasniemi, Kuittinen, Сааринен, Bismark Ampofo, Лайне, Джефта, Туоминен, Эссомба, Конте
Запасные: Туоминен, Эссомба, Сеппя, Axel Vilhelm Olavi Sandler, Ilari Akseli Kangasniemi, Eeli Kiiskilä, Vilho Huovila, Bismark Ampofo, Конте, Eero Ilmari Vuorjoki, Улунду, Salomaa
Истанбул:
Шенгезер, Опери, Ба, Байрам, Булут, Гюнеш, Оздемир, Брнич, Шомуродов, Сари, Зельке
Запасные: Сари, Эргюн, Дилмен, Опоку, Гюрелер, Гюнеш, Шомуродов, Бабаджан, Брнич, Зельке, Карбовник
Первый матч: 1:1
Рубенис Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio
Ariel Abdiel Arroyo Tugwell
Ауда
Пуриньш, Moussa Ouedraogo, Хрвой, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Рубенис, Wally Fofana, Траоре, Бонгемба, Дьедиу, Коне, Дашкевичс
Запасные: Бонгемба, Дьедиу, Дашкевичс, Александров, Raivo Stūriņš, Ибрагим, Hénoc Georges Lusweki, Минин, Jayen Victor Ramiro Gerold, Рубенис
ФКСБ:
Тырновану, Ricardo Alexandru Pădurariu, Lourenço Duarte, Дава, Крецу, Тэнасе, Радунович, Бутутау, Попеску, Чисотти, Бырлиджа
Запасные: Popa, Попа, Крецу, Luca Gabriel Stancu, Политик, Тэнасе, Радунович, Удря, Батубинсика, Лабонн, Бутутау
Первый матч: 3:2