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  4. Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. БАТЭ разгромлен «Сьоном», «Тобол» прошел «Паневежис», минское «Динамо» уступило «Нефтчи»

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Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. БАТЭ разгромлен «Сьоном», «Тобол» прошел «Паневежис», минское «Динамо» уступило «Нефтчи»
В Лиге конференций УЕФА прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда.

В ответных матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций во вторник «Рига» разгромила «Вардар» (5:2), «Дила Гори» на выезде уступила «Аполлону» (0:3). В среду «Полесье» проиграло «Копенгагену» (1:2).

В четверг «Тобол» прошел «Паневежис» (1:1, пенальти – 3:2), «Пюник» и «Дебрецен» не забили голов (0:0), «Ноа» победил «Зимбру» (2:1), минское «Динамо» уступило «Нефтчи» (0:1), «Аякс» разгромил «Войводину» (4:1), БАТЭ крупно проиграл «Сьону» (0:4).

Лига конференций

2-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 14:00, Эстади Насьональ
Логотип домашней команды
Атлетик Эскальдес
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Вадуц
Матч окончен
90’
+3’
Джокич
Sohaib Boulayoune El Hamdioui
90’
Rodríguez Cidoncha
88’
Гбайяра   Diego Fernandes Antunes
83’
77’
Симани   Luca Celentano
Dylan Aaron Traore
75’
Моралес   Dylan Aaron Traore
74’
73’
  Симани
Виейра   Бухарма
63’
José Ramón Sanmarful Fernández   Валеро
63’
Гальего   Sohaib Boulayoune El Hamdioui
63’
61’
Мак   Mattia Diego Walker
61’
Хаслер   Mischa Andrea Beeli
Моралес
51’
46’
Соргич   Монсбергер
46’
Эберхард   Кабрера
2тайм
Перерыв
9’
  Джокич
Атлетик Эскальдес
Francisco Javier Cano Triana, Rodríguez Cidoncha, Чинчу, Marcos Blasco Valera, Гальего, Виейра, Сидней, José Ramón Sanmarful Fernández, Гбайяра, Моралес, Juan Barragán Silva
Запасные: José Ramón Sanmarful Fernández, Муньос, Гальего, Mateo-Giuseppe Tallarico, Виейра, Гбайяра, Моралес
1тайм
Вадуц:
Шаффран, Симани, Швицер, Ланг, Хаслер, Хаммерих, Мак, Эберхард, Ćoćić, Соргич, Джокич
Запасные: Бюхель, Бериша, Симани, Хаслер, Мак, Nico Föllmi, Эберхард, Савадого, Штарк, Соргич, Далипи
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Первый матч: 0:4

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 14:00, Орталык Костанай
Логотип домашней команды
Тобол
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 2
Логотип гостевой команды
Паневежис
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Бачанин
Асранкулов
Кейта
Ндиайе
Oleksandr Kurtsev
Тагыберген
Раманаускас
Цавнич
Расимавичюс
Герра
Пен
Перерыв
118’
ван ден Бос
Жагоров   Emin Musaev
115’
Сенхаджи   Цавнич
105’
105’
Dovydas Balsys   Salomon Kouadio
2 доптайм
Перерыв
Зуев   Жумат
98’
1 доптайм
Перерыв
Герра
90’
84’
Асамоа   ван ден Бос
84’
Коркеакуннас
84’
Бизоза   Бопесу
Мякиш   Сиссе
77’
Боршич   Асранкулов
77’
65’
Паулаускас   Oleksandr Kurtsev
65’
Пяткявичюс   Бачанин
Милованович   Герра
63’
57’
Асамоа
52’
Паулаускас
2тайм
Перерыв
  Талаль
45’
+3’
35’
Асанте   Расимавичюс
34’
Раманаускас
33’
  Пяткявичюс
Мякиш
31’
Тобол
Устименко, Боршич, Ндиайе, Сенхаджи, Жагоров, Мякиш, Тагыберген, Зуев, Талаль, Чесноков, Милованович
Запасные: Боршич, Милованович, Мелихов, Жагоров, Марочкин, Мякиш, Бусурманов, Sultan Bakhytkiriev, Azamat Zinadin, Сенхаджи, Зуев
1тайм
Паневежис:
Черняускас, Dovydas Balsys, Кейта, Kerkez, Бурдзилаускас, Асанте, Раманаускас, Бизоза, Паулаускас, Пяткявичюс, Асамоа
Запасные: Асанте, Бизоза, Паулаускас, Liudvikas Valius, Янушевскис, Rayen Mzoughi, Dovydas Balsys, Пяткявичюс, Асамоа, Bražinskas, Эливелто
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Первый матч: 1:1

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Tammelan Stadion
Логотип домашней команды
Ильвес
Завершен
2 - 1
Счет в серии пенальти 5 - 4
Логотип гостевой команды
Стьярнан
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Канга
Matthíasson
Elias Tamminen
Вильхьяльмссон
Elias Tamminen
Ала-Мюллюмяки
Gunnarsson
Попович
Некквасон
Риски
Бьярнасон
Пен
Перерыв
Sebastian Suvanne
120’
+2’
117’
Хаукссон
  Миеттунен
113’
111’
Атласон   Вильхьяльмссон
111’
Eggertsson   Бьярнасон
107’
  Кркалич
Попович
106’
2 доптайм
Перерыв
Hytönen   Elias Tamminen
98’
90’
Thorisson   Bjarki Hauksson
90’
Ингасон   Хаукссон
1 доптайм
Перерыв
90’
+1’
Thorisson
Pettersson   Ала-Мюллюмяки
85’
85’
Некквасон
Кило   Риски
75’
73’
Варен   Matthíasson
  Кило
52’
Wallius   Abdoul Goudouss Bamba
46’
Oskari Multala   Stanislav Baranov
46’
2тайм
Перерыв
39’
Gunnarsson
Oskari Multala
24’
Ильвес
Кркалич, Рале, Вяйсянен, Миеттунен, Кило, Канга, Wallius, Попович, Pettersson, Oskari Multala, Hytönen
Запасные: Otto Tiitinen, Кило, Oskari Multala, Виртанен, Wallius, Hytönen, Ville Kumpu, Pettersson, Лейслахти, Sebastian Suvanne, Hamidou Coulibaly, Franck Régis Ehui Kouakou
1тайм
Стьярнан:
Ólafsson, Örvar Logi Örvarsson, Кьельдсен, Кристьянсон, Thorisson, Варен, Gunnarsson, Некквасон, Ингасон, Атласон, Eggertsson
Запасные: Thorisson, Атласон, Eggertsson, Ðuro Stefan Beic, Ингимарссон, Варен, Ингасон, Sigurður Gunnar Jónsson, Bjarki Friðjón Sæmundsson, Лейфссон, Christian Bjarmi Alexandersson, Darri Bergmann Gylfason
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Первый матч: 0:1

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Стржельнице
Логотип домашней команды
Яблонец
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Вараждин
Матч окончен
90’
Цанюга
Чантуришвили   Nils Raul Hugo Ahl
87’
Седлачек   Соучек
86’
85’
Тавареш   Юрич
84’
Шкаричич   Младеновски
Седлачек
81’
Kozel
81’
Джаво   Вехета
77’
Русек
77’
Зорван   Небыла
76’
Слама   Русек
63’
59’
Дувняк   Мамут
58’
Лесяк   Марина
54’
Дувняк
  Павлович
54’
46’
Вук   Сикошек
2тайм
Перерыв
  Пунчец
29’
Яблонец
Гануш, Слама, Павлович, Текияшки, Цедидла, Седлачек, Океке, Полидар, Зорван, Чантуришвили, Джаво
Запасные: Слама, Михелак, Зорван, Джаво, Новак, Соболь, Седлачек, Matej Malenšek, Чантуришвили, Храмоста
1тайм
Вараждин:
Silić, Шкаричич, Лесяк, Пунчец, Маглица, Дувняк, Цанюга, Тавареш, Мамич, Вук, Latković
Запасные: Дувняк, Посавец, Вук, Лесяк, Посинкович, Тавареш, Зеленика, Tepšić, Шкаричич
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Первый матч: 2:3

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Логотип домашней команды
Пюник
Завершен
0 - 0
1.44xG1.82
Логотип гостевой команды
Дебрецен
Матч окончен
90’
+5’
Сендреи
84’
Мехиас   Balázs Csaba Sain
Коваленко   Дарбинян
78’
Симонян   Метоян
72’
Вити
69’
69’
Цибла   Сечи
69’
Бальдони   Сендреи
65’
Ланг
Куликов   Янсане
58’
Пикис   Гриффит
58’
Арутюнян   Вити
58’
56’
Dávid Patai   Batik
2тайм
Перерыв
Пюник
Авагян, Жамес, Коваленко, Кайнургиос, Вакуленко, Симонян, Куликов, Исламович, Karlen Hovhannisyan, Арутюнян, Пикис
Запасные: Симонян, Арутюнян, Пикис, Малакян, Тарахчян, Куликов, Aram Aharonyan, Vyacheslav Afyan, Коваленко, Бучнев, Vieira Almeida, Hayk Tatosyan
1тайм
Дебрецен:
Андреев, Герреро, Ланг, Мехиас, Кушнир, Dávid Patai, Джуджак, Бошкович, Цибла, Kocsis, Бальдони
Запасные: Dávid Patai, Мехиас, Leon Darius Myrtaj, Бальдони, Benedek Miklós Erdélyi, Bálint Tuska, Gergő Tercza, Келлер, Dávid Hermann, Цибла, Máté Macsó, Shedrach Daniel Kaye
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Первый матч: 0:1

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Котайк
Логотип домашней команды
Ноа
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Зимбру
Матч окончен
Элдер Феррейра   Оддей
90’
+3’
84’
Дантас де Мария   Рэйляну
80’
Alexandru Gutium
Гонсалес   Лазетич
77’
Манвелян   Костаке
76’
76’
  Жонатас
Осима   Хамоян
66’
Амбарцумян   Боачи
66’
63’
Berkeley Wheatley   Жонатас
62’
Ceijas   Butucel
55’
Ceijas
52’
Стынэ   Росарио
51’
Аморосо
  Сангаре
47’
2тайм
Перерыв
  Манвелян
31’
Осима
29’
Ноа
Фигейра, Суалеэ, Мамбо, Сентини, Амбарцумян, Осима, Яколиш, Манвелян, Сангаре, Элдер Феррейра, Гонсалес
Запасные: Осима, Павлович, Zaven Khudaverdyan, Гонсалес, Davtyan, Амбарцумян, Элдер Феррейра, Конеглян, Mark Avetisyan, Манвелян, Мурадян, Kalifala Mamadou Doumbia
1тайм
Зимбру:
Odintsov, Золотов, Berkeley Wheatley, Cristian Gonța, Alexandru Gutium, Marcello Gesteira de Souza, Ceijas, Аморосо, Дантас де Мария, Стынэ, Бытка
Запасные: Berkeley Wheatley, Ceijas, Дантас де Мария, Бонна, Cristian Sîrghi, Sergiu Ungureanu, Alexandru Bețivu, Стынэ, Докич, Кочук, Кожокарь
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Первый матч: 1:1

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Веритас-стадион
Логотип домашней команды
Интер Турку
Завершен
2 - 0
1.46xG0.89
Логотип гостевой команды
Истанбул
Матч окончен
Лайне
88’
Bismark Ampofo   Ярвинен
81’
Ilari Akseli Kangasniemi   Аманква
81’
80’
Булут
77’
Шомуродов   Да Кошта
77’
Сари   Шахинер
Конте   Ботуэ
73’
Эссомба   Тауриайнен
66’
Туоминен   Ахиабу
66’
57’
Гюнеш   Озджан
Туоминен
55’
Лайне
50’
  Джефта
47’
46’
Брнич   Файзуллаев
46’
Зельке   Йылдырым
2тайм
Перерыв
  Туоминен
18’
10’
Ба
Интер Турку
Хуухтанен, Ниска, Ilari Akseli Kangasniemi, Kuittinen, Сааринен, Bismark Ampofo, Лайне, Джефта, Туоминен, Эссомба, Конте
Запасные: Туоминен, Эссомба, Сеппя, Axel Vilhelm Olavi Sandler, Ilari Akseli Kangasniemi, Eeli Kiiskilä, Vilho Huovila, Bismark Ampofo, Конте, Eero Ilmari Vuorjoki, Улунду, Salomaa
1тайм
Истанбул:
Шенгезер, Опери, Ба, Байрам, Булут, Гюнеш, Оздемир, Брнич, Шомуродов, Сари, Зельке
Запасные: Сари, Эргюн, Дилмен, Опоку, Гюрелер, Гюнеш, Шомуродов, Бабаджан, Брнич, Зельке, Карбовник
Подробнее

Первый матч: 1:1

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Сконто
Логотип домашней команды
Ауда
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
ФКСБ
Матч окончен
90’
+3’
Попеску
  Хрвой
90’
+3’
Дьедиу   Ralfs Kragliks
86’
  Коне
84’
Траоре
82’
Бонгемба   Mohamoud Fofana
82’
77’
Тэнасе   Ньяоре
  Дьедиу
67’
67’
Бутутау   Тома
Дашкевичс   Аппиа
66’
Рубенис   Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio
64’
58’
  Фернандеш
Дьедиу
46’
46’
Радунович   Фернандеш
46’
Крецу   Стоян
2тайм
Перерыв
  Дьедиу
45’
+2’
34’
Дава
Ariel Abdiel Arroyo Tugwell
33’
Ауда
Пуриньш, Moussa Ouedraogo, Хрвой, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Рубенис, Wally Fofana, Траоре, Бонгемба, Дьедиу, Коне, Дашкевичс
Запасные: Бонгемба, Дьедиу, Дашкевичс, Александров, Raivo Stūriņš, Ибрагим, Hénoc Georges Lusweki, Минин, Jayen Victor Ramiro Gerold, Рубенис
1тайм
ФКСБ:
Тырновану, Ricardo Alexandru Pădurariu, Lourenço Duarte, Дава, Крецу, Тэнасе, Радунович, Бутутау, Попеску, Чисотти, Бырлиджа
Запасные: Popa, Попа, Крецу, Luca Gabriel Stancu, Политик, Тэнасе, Радунович, Удря, Батубинсика, Лабонн, Бутутау
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Первый матч: 3:2

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Логотип домашней команды
Зиря
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Пайде
Матч окончен
Конате   Сейдиев
89’
Жуниор
83’
Виейринья   Ибрагимли
80’
Айдын   Жуниор
80’
75’
Лутс   Чам
Гусейнов   Папунашвили
72’
Гима   Байере
72’
72’
Миллер   Кабрал
71’
  Аньер