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  4. Ассоциация футбольных лиг Чехии не согласна с чешской федерацией насчет продажи ФИФА прав на ЧМ: «Мы полностью на стороне УЕФА и Чеферина»

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Ассоциация футбольных лиг Чехии не согласна с чешской федерацией насчет продажи ФИФА прав на ЧМ: «Мы полностью на стороне УЕФА и Чеферина»
Ассоциация футбольных лиг Чехии: поддерживаем УЕФА в вопросе с правами на ЧМ.

В Чехии между футбольными организациями возникли разногласия по поводу продажи ФИФА части прав на ЧМ частным инвесторам.

Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда заявил, что видит в таком шаге практическую пользу. Ассоциация футбольных лиг Чехии с ним не согласилась.

«В связи с неоднозначным публичным заявлением господина Давида Трунды, председателя Футбольной ассоциации Чешской Республики, Ассоциация футбольных лиг Чехии считает необходимым четко и безоговорочно поддержать позицию УЕФА в отношении последних предложений ФИФА. Речь идет как о создании коммерческого подразделения ФИФА, так и о монетизации миноритарной доли в нем, а также об изменениях в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Чешские футбольные лиги в этой ситуации полностью стоят на стороне УЕФА и ее президента Александера Чеферина», – говорится в заявлении.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Чешской футбольной лиги
Федерация футбола Чехии
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Комментарии

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Нам он не откатывает с отката полученного от ФИФА, переводим на нормальный язык
Чехи играли так отвратно на ЧМ что похоже футбол то им и не нужен, а вот продать права и престиж, это пожалуйста. Вот что что а тут я за Чеферина в этом жабогадюкинге
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