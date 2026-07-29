Ассоциация футбольных лиг Чехии не согласна с чешской федерацией насчет продажи ФИФА прав на ЧМ: «Мы полностью на стороне УЕФА и Чеферина»

Ассоциация футбольных лиг Чехии: поддерживаем УЕФА в вопросе с правами на ЧМ.

В Чехии между футбольными организациями возникли разногласия по поводу продажи ФИФА части прав на ЧМ частным инвесторам.

Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда заявил , что видит в таком шаге практическую пользу. Ассоциация футбольных лиг Чехии с ним не согласилась.

«В связи с неоднозначным публичным заявлением господина Давида Трунды, председателя Футбольной ассоциации Чешской Республики, Ассоциация футбольных лиг Чехии считает необходимым четко и безоговорочно поддержать позицию УЕФА в отношении последних предложений ФИФА. Речь идет как о создании коммерческого подразделения ФИФА, так и о монетизации миноритарной доли в нем, а также об изменениях в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Чешские футбольные лиги в этой ситуации полностью стоят на стороне УЕФА и ее президента Александера Чеферина», – говорится в заявлении.