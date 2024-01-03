От Куртуа до Беллингема. 7 игроков «Мадрида» номинированы на звание лучших игроков года по версии FIFPro

Сразу семеро действующих футболистов «Мадрида» оказались в числе номинантов на престижную премию FIFPro Men's World XI.

Это Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

Награда от FIFPro − единственная престижная мировая премия, присуждаемая самими профессиональными футболистами. Нижеперечисленные игроки получили наибольшее количество голосов за свои выступления в период с 19 декабря 2022 года (поэтому чемпионат мира 2022 года не учитывается) по 20 августа 2023 года.

Весь список номинантов выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Эдерсон, Эмилиано Мартинес.

Защитники: Рубен Диас, Вирджил ван Дейк, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Джон Стоунз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Лука Модрич, Родри, Бернарду Силва, Федерико Вальверде.

Форварды: Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор.

Символическую сборную назовут 15 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.