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От Куртуа до Беллингема. 7 игроков «Мадрида» номинированы на звание лучших игроков года по версии FIFPro

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Лука Модрич Лука Модрич
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Сразу семеро действующих футболистов «Мадрида» оказались в числе номинантов на престижную премию FIFPro Men's World XI.

Это Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

Награда от FIFPro − единственная престижная мировая премия, присуждаемая самими профессиональными футболистами. Нижеперечисленные игроки получили наибольшее количество голосов за свои выступления в период с 19 декабря 2022 года (поэтому чемпионат мира 2022 года не учитывается) по 20 августа 2023 года.

Весь список номинантов выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Эдерсон, Эмилиано Мартинес.

Защитники: Рубен Диас, Вирджил ван Дейк, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Джон Стоунз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Лука Модрич, Родри, Бернарду Силва, Федерико Вальверде.

Форварды: Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор.

Символическую сборную назовут 15 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.

1 комментарий
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модрича бы на крооса махнул. Тони намного лучше сезон выдал при всей моей любви к Луке
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