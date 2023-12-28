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Винисиус и Камавинга снова в строю. Как будет выглядеть состав «Мадрида» с ними в основе?

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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По сообщениям многочисленных источников, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга восстановились после травм. Ожидается, что оба игрока возобновят тренировки в общей группе в пятницу.

Возвращение Вини заставит Карло Анчелотти снова усадить на скамейку запасных Браима Диаса. Хоселу также останется на скамейке запасных, так как в иерархии он находится позади Браима.

В полузащите вместо Модрича может появиться Камавинга, а Феде Вальверде будет освобожден от обязанностей опорного полузащитника.

В защите Дани Карвахаль, скорее всего, заменит Лукаса Васкеса на позиции правого защитника, а Тчуамени перейдет на позицию центрального защитника, где есть большой пробел.

Вот как будет выглядеть состав «Реала» с двумя новыми игроками, вернувшимися после травм:

1 комментарий
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