Винисиус и Камавинга снова в строю. Как будет выглядеть состав «Мадрида» с ними в основе?

По сообщениям многочисленных источников, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга восстановились после травм. Ожидается, что оба игрока возобновят тренировки в общей группе в пятницу.

Возвращение Вини заставит Карло Анчелотти снова усадить на скамейку запасных Браима Диаса. Хоселу также останется на скамейке запасных, так как в иерархии он находится позади Браима.

В полузащите вместо Модрича может появиться Камавинга, а Феде Вальверде будет освобожден от обязанностей опорного полузащитника.

В защите Дани Карвахаль, скорее всего, заменит Лукаса Васкеса на позиции правого защитника, а Тчуамени перейдет на позицию центрального защитника, где есть большой пробел.

Вот как будет выглядеть состав «Реала» с двумя новыми игроками, вернувшимися после травм: