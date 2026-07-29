Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

Инфантино о продаже прав на ЧМ: это возможность, а не обязанность.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику планов продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность.

Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство», – отметил руководитель Международной федерации футбола в ролике, опубликованном организацией.

Инфантино подчеркнул, что предложение направлено на раскрытие «ранее неиспользованного коммерческого потенциала» и зависит от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Советом ФИФА.

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», – сказал швейцарец.

Инфантино заявил, что футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее.

«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», – сказал он.