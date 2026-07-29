Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику планов продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность.
Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство», – отметил руководитель Международной федерации футбола в ролике, опубликованном организацией.
Инфантино подчеркнул, что предложение направлено на раскрытие «ранее неиспользованного коммерческого потенциала» и зависит от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Советом ФИФА.
«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», – сказал швейцарец.
Инфантино заявил, что футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее.
«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», – сказал он.
Комментарии
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Хотя, некоторые свою *опу целой страной называют.
Понятно, что тоже коррупционером был. Но как то человечным...
А главный маразм в том, что каждый из этих 211- членов ФИФА имеет равный голос.
Для тех кто не понял, к примеру : при голосовании в ФИФА по какому не будь очень важному вопросу Бутан, Бурунди, Вануату, Сомали, Непал, Джибути и Папуа-Новая Гвинея вместе перебивают по голосам Испанию, Францию, Англию, Германию, Бразилию и Аргентину вместе взятых( !!!) .
Вот такой сейчас устав ФИФА.
Так что стоит Инфантино и его американским друзьям-коммерсам купить 150 голосов и объявить о решении вопроса на принципах демократии?