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  4. Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

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Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»
Инфантино о продаже прав на ЧМ: это возможность, а не обязанность.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику планов продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность.

Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство», – отметил руководитель Международной федерации футбола в ролике, опубликованном организацией.

Инфантино подчеркнул, что предложение направлено на раскрытие «ранее неиспользованного коммерческого потенциала» и зависит от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Советом ФИФА.

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», – сказал швейцарец.

Инфантино заявил, что футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее.

«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», – сказал он.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RFI
logoДжанни Инфантино
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бизнес
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Комментарии

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А ведь когда-то Джанни был обычным ведущим жеребьёвок ЛЧ, шарики доставал
ОтветПлейбуки Дока Риверса
А ведь когда-то Джанни был обычным ведущим жеребьёвок ЛЧ, шарики доставал
Втерся в доверие)))
ОтветПлейбуки Дока Риверса
А ведь когда-то Джанни был обычным ведущим жеребьёвок ЛЧ, шарики доставал
да, тоже об этом постоянно вспоминаю. смотрел жеребу плей-офф лч в середине десятых и там этот лысый пряник всегда жеребу вёл. как он пролез в президенты фифа и когда успел так охренеть, что считает футбол своей собственностью и приторговывает им - хз
Почему он свой личный счет называет футболом?
Ответltkmaby
Почему он свой личный счет называет футболом?
Комментарий скрыт
Ответltkmaby
Почему он свой личный счет называет футболом?
100%
Хотя, некоторые свою *опу целой страной называют.
Блаттер по сравнению с Инфантинно мелкий мошенник. Как говорил один известный персонаж - Слушай, Джуниор(Инфантинно), если на тебя сядет муха, она тебе ещё и за аренду заплатит.
ОтветБеннадий Гукин ака БГ
Блаттер по сравнению с Инфантинно мелкий мошенник. Как говорил один известный персонаж - Слушай, Джуниор(Инфантинно), если на тебя сядет муха, она тебе ещё и за аренду заплатит.
Вообще, Блаттер, кстати, в свое время отказался от пауз на рекламу посреди тайма.
Понятно, что тоже коррупционером был. Но как то человечным...
ОтветБеннадий Гукин ака БГ
Блаттер по сравнению с Инфантинно мелкий мошенник. Как говорил один известный персонаж - Слушай, Джуниор(Инфантинно), если на тебя сядет муха, она тебе ещё и за аренду заплатит.
Как там Кармайн?
Неоколониализм как он есть. Люди, которым вообще похрену футбол, они его не знают, не любят, не уважают и даже называют неправильно - забирают его себе. Почему? Просто потому что там есть деньги и потому что они могут. Вся история с чемпионатами мира по футболу создавалась почти 100 лет людьми, которые любят футбол и для людей, которые любят футбол. И в итоге был создан мощнейший продукт. Гигантская индустрия. И когда эта банда пиратов взахлёб кричала про " три недели и двадцать супербоулов" это было не признание крутости футбола. Это был приговор чемпионатам мира. Это было что-то вроде: прекрасная земля, там столько ресурсов! Почему все они еще не наши? Почему эти деньги зарабатывает кто-то другой? Это сраные пираты, грабители и мародёры. Они просто видят богатства и просто забирают из себе по праву сильного. Кому то что-то не нравится? И что вы сделаете? А то, что это убьет ЧМы - не важно. На наш век хватит, а там хоть трава не расти - найдем другой актив и будем грабить его. Вы строите и создаёте - мы грабим. Потому что мы можем. Они так весь свой мир построили, почему с футболом должно быть иначе?
ОтветNoThanks
Неоколониализм как он есть. Люди, которым вообще похрену футбол, они его не знают, не любят, не уважают и даже называют неправильно - забирают его себе. Почему? Просто потому что там есть деньги и потому что они могут. Вся история с чемпионатами мира по футболу создавалась почти 100 лет людьми, которые любят футбол и для людей, которые любят футбол. И в итоге был создан мощнейший продукт. Гигантская индустрия. И когда эта банда пиратов взахлёб кричала про " три недели и двадцать супербоулов" это было не признание крутости футбола. Это был приговор чемпионатам мира. Это было что-то вроде: прекрасная земля, там столько ресурсов! Почему все они еще не наши? Почему эти деньги зарабатывает кто-то другой? Это сраные пираты, грабители и мародёры. Они просто видят богатства и просто забирают из себе по праву сильного. Кому то что-то не нравится? И что вы сделаете? А то, что это убьет ЧМы - не важно. На наш век хватит, а там хоть трава не расти - найдем другой актив и будем грабить его. Вы строите и создаёте - мы грабим. Потому что мы можем. Они так весь свой мир построили, почему с футболом должно быть иначе?
А можно такой же вдохновенный опус про шейхов. А то вот например прекрасному Парижу (ПСЖ) покоя не дают. Ман Сити вот тоже бедолаги страдают.
Ответpozevalkin
А можно такой же вдохновенный опус про шейхов. А то вот например прекрасному Парижу (ПСЖ) покоя не дают. Ман Сити вот тоже бедолаги страдают.
Шейхи вкладывают бабки в футбол , а не изымают их из него....
Волосатый президент ФИФА преобразит футбол
ОтветMark Anisimov
Волосатый президент ФИФА преобразит футбол
Джигурда 2027 !
ОтветДмитрий Орлов
Джигурда 2027 !
С этими животными только Эдгард Запашный справится.
Пообщался с Трампом близко и доллары вместо глаз. Чем интересно будут болельщики довольны? Цены на билеты вырастут и будет четыре тайма с рекламами ?
ОтветMichaelSH
Пообщался с Трампом близко и доллары вместо глаз. Чем интересно будут болельщики довольны? Цены на билеты вырастут и будет четыре тайма с рекламами ?
У него доллары вместо глаз были задолго до общения с трампом :)
211 членов, из которых больше половины можно элементарно купить за червонец.
А главный маразм в том, что каждый из этих 211- членов ФИФА имеет равный голос.
Для тех кто не понял, к примеру : при голосовании в ФИФА по какому не будь очень важному вопросу Бутан, Бурунди, Вануату, Сомали, Непал, Джибути и Папуа-Новая Гвинея вместе перебивают по голосам Испанию, Францию, Англию, Германию, Бразилию и Аргентину вместе взятых( !!!) .
Вот такой сейчас устав ФИФА.
Так что стоит Инфантино и его американским друзьям-коммерсам купить 150 голосов и объявить о решении вопроса на принципах демократии?
Ответ&_Bishep_&
211 членов, из которых больше половины можно элементарно купить за червонец. А главный маразм в том, что каждый из этих 211- членов ФИФА имеет равный голос. Для тех кто не понял, к примеру : при голосовании в ФИФА по какому не будь очень важному вопросу Бутан, Бурунди, Вануату, Сомали, Непал, Джибути и Папуа-Новая Гвинея вместе перебивают по голосам Испанию, Францию, Англию, Германию, Бразилию и Аргентину вместе взятых( !!!) . Вот такой сейчас устав ФИФА. Так что стоит Инфантино и его американским друзьям-коммерсам купить 150 голосов и объявить о решении вопроса на принципах демократии?
было бы разумно придавать голосу вес согласно рейтинга сборной. разумно, но не демократично 😀
Ответ&_Bishep_&
211 членов, из которых больше половины можно элементарно купить за червонец. А главный маразм в том, что каждый из этих 211- членов ФИФА имеет равный голос. Для тех кто не понял, к примеру : при голосовании в ФИФА по какому не будь очень важному вопросу Бутан, Бурунди, Вануату, Сомали, Непал, Джибути и Папуа-Новая Гвинея вместе перебивают по голосам Испанию, Францию, Англию, Германию, Бразилию и Аргентину вместе взятых( !!!) . Вот такой сейчас устав ФИФА. Так что стоит Инфантино и его американским друзьям-коммерсам купить 150 голосов и объявить о решении вопроса на принципах демократии?
Ну, так и работает демократия, собственно, причем всегда и везде
Практично соломку стелит с мониторингом на реакцию... А дальше уже после анализа будет задвигать - или сразу или ещё надо прогреть общественность...
Посадка Инфантилыча за решётку преобразила бы футбол.
что значит развитие футбола? куда дальше то? и так самый популярный спорт на поанете
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