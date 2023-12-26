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Номинанты на игрока месяца в «Реале»: на этот раз без Беллингема

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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока мадридского «Реала» в декабре!

Это Браим Диас, Родриго, Лука Модрич, Антонио Рюдигер и Тони Кроос.

Кто больше всех заслуживает этой награды? Рюдигер, который был великолепен в декабре, несмотря на кризис травм в обороне. Но остальные кандидаты также достойно провели этот месяц:

- Браим: 2 гола, 1 ассист.

- Родриго: 2 гола, 1 ассист.

- Модрич: 1 гол, 1 ассист.

- Кроос: 2 ассиста.

Предыдущие победители в этом сезоне: Джуд Беллингем и Родриго.

1 комментарий
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Смотрел все матчи Реала, голосую за Браима, парень отрабатывает за двоих, старается, хотелось бы, чтобы его отметили.
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