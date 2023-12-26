Номинанты на игрока месяца в «Реале»: на этот раз без Беллингема
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока мадридского «Реала» в декабре!
Это Браим Диас, Родриго, Лука Модрич, Антонио Рюдигер и Тони Кроос.
Кто больше всех заслуживает этой награды? Рюдигер, который был великолепен в декабре, несмотря на кризис травм в обороне. Но остальные кандидаты также достойно провели этот месяц:
- Браим: 2 гола, 1 ассист.
- Родриго: 2 гола, 1 ассист.
- Модрич: 1 гол, 1 ассист.
- Кроос: 2 ассиста.
Предыдущие победители в этом сезоне: Джуд Беллингем и Родриго.