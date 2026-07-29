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  4. Рубенс о Карпине: «Атмосфера в «Динамо» была скорее напряженной. Когда она легкая и люди уважают друг друга, все получается лучше, но было не так. Я не был согласен со многими требованиями»

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Рубенс о Карпине: «Атмосфера в «Динамо» была скорее напряженной. Когда она легкая и люди уважают друг друга, все получается лучше, но было не так. Я не был согласен со многими требованиями»
Рубенс о «Динамо» при Карпине: атмосфера была скорее напряженной.

Полузащитник «Динамо» Рубенс Диас сравнил обстановку в клубе при Валерии Карпине и Ролане Гусеве.

– В прошлом сезоне в «Динамо» работало два тренера – Карпин и Гусев. Как думаешь, что Гусев дал команде за те полгода, что он работал?

– Атмосфера внутри команды должна быть легкой. Мы здесь все взрослые люди и понимаем нашу ответственность, что и как должны делать. Когда есть хорошая, легкая атмосфера и люди уважают друг друга, то все получается лучше. Когда я приехал сюда, так не было. 

А с Роланом была очень легкая атмосфера и уважение. У нас было много хороших моментов. Может быть, играли не очень классно, но в штабе были люди, которые хорошо понимали футбол и уважали футболистов.

У меня нет претензий к Карпину вообще. У меня никогда не было с ним проблем, а также с людьми из его штаба. Но я просто не был согласен со многими требованиями, которые были.

– Многие игроки отмечают, что он такой жесткий, авторитарный. Его можно назвать диктатором?

– Конечно, он более авторитарный. Я не думаю, что это плохо, просто это его манера – серьезный, без шуток и строгий. Но это хороший тренер, который достойно знает футбол, сам в прошлом играл на высоком уровне. Однако при нем не было легкой атмосферы, скорее напряженная, – сказал бразилец.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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logoСоветский спорт
logoРубенс Диас
logoРолан Гусев

Комментарии

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Это еще весьма и весьма подобревшая версия Карпина была в Динамо
Да понятно что Карпин тот ещё токсик, ему проще наорать на игроков за то, что они что-то не умеют или неправильно выполняют, чем показать как надо - именно поэтому он ничего как тренер и не выиграл.
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