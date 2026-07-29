Рубенс о Карпине: «Атмосфера в «Динамо» была скорее напряженной. Когда она легкая и люди уважают друг друга, все получается лучше, но было не так. Я не был согласен со многими требованиями»

Рубенс о «Динамо» при Карпине: атмосфера была скорее напряженной.

Полузащитник «Динамо » Рубенс Диас сравнил обстановку в клубе при Валерии Карпине и Ролане Гусеве .

– В прошлом сезоне в «Динамо» работало два тренера – Карпин и Гусев. Как думаешь, что Гусев дал команде за те полгода, что он работал?

– Атмосфера внутри команды должна быть легкой. Мы здесь все взрослые люди и понимаем нашу ответственность, что и как должны делать. Когда есть хорошая, легкая атмосфера и люди уважают друг друга, то все получается лучше. Когда я приехал сюда, так не было.

А с Роланом была очень легкая атмосфера и уважение. У нас было много хороших моментов. Может быть, играли не очень классно, но в штабе были люди, которые хорошо понимали футбол и уважали футболистов.

У меня нет претензий к Карпину вообще. У меня никогда не было с ним проблем, а также с людьми из его штаба. Но я просто не был согласен со многими требованиями, которые были.

– Многие игроки отмечают, что он такой жесткий, авторитарный. Его можно назвать диктатором?

– Конечно, он более авторитарный. Я не думаю, что это плохо, просто это его манера – серьезный, без шуток и строгий. Но это хороший тренер, который достойно знает футбол, сам в прошлом играл на высоком уровне. Однако при нем не было легкой атмосферы, скорее напряженная, – сказал бразилец.