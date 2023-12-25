Говорит Мадрид
Блог

Как дела с травмированными «Мадрида»? Известны примерные сроки возвращения в строй Винисиуса и Камавинга

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Сразу несколько подопечных Анчелотти отправились в лазарет с травмами разной тяжести. Некоторые уже близки к возвращению в строй, а некоторым предстоит еще долгий путь к выздоровлению. Marca рассказала о состоянии двух травмированных игроков «Мадрида».

Хорошие новости приходят из Лос-Анджелеса, где на базе местного «Гэлакси» в эти дни тренируются Камавинга и Винисиус.

Как пишет Marca, хорошая генетика бразильца и проделанная им работа позволили сократить сроки восстановления. Вини должен быть готов к Суперкубку Испании. В рамках турнира «Реал» сыграет с «Атлетико» 10 января.

Камавинга, по сведениям Marca, вернется в строй сразу после зимней паузы. Он может сыграть с «Мальоркой» 3 января.

Первоначально сообщалось, что француз выбыл до начала февраля. О том, что восстановление Эдуардо идет быстро и хорошо, говорил и Анчелотти. Камавинга уже готов к коллективным тренировкам, пишет Marca.

В Лос-Анджелесе парни успели сгонять на матч НБА, где им удалось встретиться с именитыми баскетболистами.

Ждем игроков на футбольном поле.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камавинги не хватает, а второй пусть еще и голову свою вылечит
+2
-1
+1
Просто два монстра! Иметь в таком возрасте такую работоспособность - респект! Ждем обоих на поле, уже становится жалко тех, кто играет все матчи без ротации ..
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий