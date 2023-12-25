Как дела с травмированными «Мадрида»? Известны примерные сроки возвращения в строй Винисиуса и Камавинга

Сразу несколько подопечных Анчелотти отправились в лазарет с травмами разной тяжести. Некоторые уже близки к возвращению в строй, а некоторым предстоит еще долгий путь к выздоровлению. Marca рассказала о состоянии двух травмированных игроков «Мадрида».

Хорошие новости приходят из Лос-Анджелеса, где на базе местного «Гэлакси» в эти дни тренируются Камавинга и Винисиус.

Как пишет Marca, хорошая генетика бразильца и проделанная им работа позволили сократить сроки восстановления. Вини должен быть готов к Суперкубку Испании. В рамках турнира «Реал» сыграет с «Атлетико» 10 января.

Камавинга, по сведениям Marca, вернется в строй сразу после зимней паузы. Он может сыграть с «Мальоркой» 3 января.

Первоначально сообщалось, что француз выбыл до начала февраля. О том, что восстановление Эдуардо идет быстро и хорошо, говорил и Анчелотти. Камавинга уже готов к коллективным тренировкам, пишет Marca.

В Лос-Анджелесе парни успели сгонять на матч НБА, где им удалось встретиться с именитыми баскетболистами.

Ждем игроков на футбольном поле.