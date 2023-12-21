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🤣 «Привыкай, братан Тчуаменинга». Рюдигер «поддержал» Тчуамени, которому предстоит роль центрального защитника «Реала»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» испытывает сильнейший кадровый кризис в центре обороны, где, по сути, единственным доступным игроком остался Антонио Рюдигер.

Эдер Милитао выбыл еще на старте сезона. Теперь травму получил и Давид Алаба.

В четверг капитан «Реала» Начо получил красную карточку во время сложшейшего матча с «Алавесом». Похоже, что в ближайшее время позицию закроет опорный полузащитник Орельен Тчуамени.

Антонио Рюдигер по-своему поддержал француза.

«Привыкай к этому, братан. Мой новый партнер по центру обороны. Тчуаменинга 🤣🤣🤣», - написал в соцсетях защитник мадридского «Реала».

Анчелотти предположил, что Тчуамени не сильно обрадуется такой новости.

«Он будет зол. Но Орельен - потрясающий центральный защитник. Он играет очень хорошо, ведет мяч из глубины и очень хорош тактически. Ему повезло, что он может действовать сразу на двух позициях: в качестве опорника и центрального защитника», - признался Карло.

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