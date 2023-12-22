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Все-таки Рюдигер немного сумасшедший, но он сделает все ради победы «Реала» - доказал в матче с «Алавесом» 💪🏻💪🏻💪🏻

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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Антонио неподражаем.

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

На 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону.

Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изначально показал Фернандесу желтую карточку, но изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Таким образом, «Реал» большую часть второго тайма играл в меньшинстве, победный гол на 92-й минуте забил Лукас Васкез. Одним из героев матча стал центральный защитник Антонио Рюдигер, который помимо надежной игры вновь стал героем мемов.

Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 баллов в 18 матчах.

«Жирона», которая занимает вторую строчку, также имеет в активе 45 очков, но в личной встрече команда проиграла «Реалу», за счет чего мадридцы возглавили таблицу.

«Барселона» располагается на третьей позиции в таблице, набрав 38 очков в 18 играх. На четвертом месте находится «Атлетико», который имеет на счету 35 баллов в 17 матчах.

7 комментариев
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Рюдигер в этом сезоне очень сильно прибавил, сейчас является сильнейшим защитником команды, просто красавец.
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Действия Рюдигера в такие моменты, неигровые, без мяча и борьбы - это, конечно, что-то бесподобное. Актёр он тот ещё)
Хоть МанСити тогда и проиграли по сумме матчей, никогда не забуду мемного немца, выглядывающего из подмыхи Холанда)
https://beninwebtv.com/wp-content/uploads/2023/08/Antonio-Rudiger-vs-Erling-Haaland-lors-de-la-demi-finale-aller-de-la-Ligue-des-champions-2022-2023.jpg
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Рюдигер напоминает героя Дензела Вашингтона из фильма «Тренировочный день» - никогда не знаешь, чего ожидать))
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Очередного крутого парня приобрели
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Рюдигер создан чтобы играть за Реал👑❤️
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