Все-таки Рюдигер немного сумасшедший, но он сделает все ради победы «Реала» - доказал в матче с «Алавесом» 💪🏻💪🏻💪🏻

Антонио неподражаем.

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

На 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону.

Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изначально показал Фернандесу желтую карточку, но изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Таким образом, «Реал» большую часть второго тайма играл в меньшинстве, победный гол на 92-й минуте забил Лукас Васкез. Одним из героев матча стал центральный защитник Антонио Рюдигер, который помимо надежной игры вновь стал героем мемов.

Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 баллов в 18 матчах.

«Жирона», которая занимает вторую строчку, также имеет в активе 45 очков, но в личной встрече команда проиграла «Реалу», за счет чего мадридцы возглавили таблицу.

«Барселона» располагается на третьей позиции в таблице, набрав 38 очков в 18 играх. На четвертом месте находится «Атлетико», который имеет на счету 35 баллов в 17 матчах.