Терехин о Шварце: «Ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне, 1-й тур – не але. Зачем он нужен? Убежал и вернулся только зарабатывать – поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят»

Терехин о Шварце: ничего не жду от «Динамо», он поплачется и уедет с деньгами.

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

«Если судить по первого матчу, то ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне. Совсем плохо. С «Крыльями» (0:0) игра не впечатлила, физическое состояние плохое. Самарцы во втором тайме прибавили, а динамовцы просто стояли. Пока первый тур – не але.

Не разделял похвалу после прихода Шварца. Он убежал в 2022 году, а сейчас снова приехал. Он в Россию вернулся только деньги зарабатывать. Я не понимаю, для чего «Динамо» его пригласило. Шварц что-то плачет, рассказывает… Пускай у себя в Германии рассказывает или в Америке, где он жил. Не надо смешить народ. Он вывезет деньги из России к себе домой. Я в нынешней ситуации вообще такой политики не понимаю.

У нас своих специалистов хватает. Мог бы Ролан Гусев и дальше работать. Весной у него был хороший отрезок. Зачем нужен Шварц? Нашелся рассказчик. Поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят», – заявил Терехин.

Шварц был назначен главным тренером «Динамо » в мае. Немец уже работал в московском клубе с 2020 по 2022 год.