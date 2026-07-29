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  4. Терехин о Шварце: «Ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне, 1-й тур – не але. Зачем он нужен? Убежал и вернулся только зарабатывать – поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят»

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Терехин о Шварце: «Ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне, 1-й тур – не але. Зачем он нужен? Убежал и вернулся только зарабатывать – поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят»
Терехин о Шварце: ничего не жду от «Динамо», он поплачется и уедет с деньгами.

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

«Если судить по первого матчу, то ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне. Совсем плохо. С «Крыльями» (0:0) игра не впечатлила, физическое состояние плохое. Самарцы во втором тайме прибавили, а динамовцы просто стояли. Пока первый тур – не але.

Не разделял похвалу после прихода Шварца. Он убежал в 2022 году, а сейчас снова приехал. Он в Россию вернулся только деньги зарабатывать. Я не понимаю, для чего «Динамо» его пригласило. Шварц что-то плачет, рассказывает… Пускай у себя в Германии рассказывает или в Америке, где он жил. Не надо смешить народ. Он вывезет деньги из России к себе домой. Я в нынешней ситуации вообще такой политики не понимаю.

У нас своих специалистов хватает. Мог бы Ролан Гусев и дальше работать. Весной у него был хороший отрезок. Зачем нужен Шварц? Нашелся рассказчик. Поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят», – заявил Терехин.

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» в мае. Немец уже работал в московском клубе с 2020 по 2022 год.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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Олег Терехин
logoРолан Гусев

Комментарии

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Просто напомню, что Терехин, как и упомянутый им Гусев, - оба сбегали из Динамо в свое время. И если у Шварца причина "сбегать" была нематериального свойства, то эти двое сбегали к конкурентам именно что за деньгами.
ОтветD-M
Просто напомню, что Терехин, как и упомянутый им Гусев, - оба сбегали из Динамо в свое время. И если у Шварца причина "сбегать" была нематериального свойства, то эти двое сбегали к конкурентам именно что за деньгами.
Полностью согласен 👍
А Карпин с зарплатой в полтора раза больше чем у Шварца тогда кто? Или он вывозит в Эстонию, но более приятно... Совсем поехали шизоиды...

Удачи Шварцу!
Все легионеры (футболисты/тренеры) к нам едут заработать, увезти из страны побольше и по дальше. И только наши отечественные специалисты «мзду не берут, им за державу обидно!»
он не напрашивался, буратино ты, это его зазывали. Так что поной давай
Конечно вывезет. Для возвращающегося домой гражданина Германии будет странным поступком оставить деньги там, где они ему не понадобятся.
приветствую всех Динамовцев, я скажу прямо я сам не восторге что пригласили Шварца снова, первый заход был неплохой,думаю второй будет не очень,но кто пишет что Шварц такой плохой и нехороший человек,поставьте себя на его место,как вы решили бы эту проблему скажите частно? сказали бы своей Федерации иди в жопу или поехали домой?
Не понимаю какие предъявы к Шварцу!!! Его пригласили, платят хорошие деньги. Ты бы не согласился???
Такое Динамо будет крепким середняком.
ОтветШухрат Казыев_1116231896
Такое Динамо будет крепким середняком.
Если усиления не будет, то точно.
Предполагаю, что Шварц без Воронина ничего не сможет добиться в московском Динамо. Нужно было Федотова приглашать.
ОтветDjango Joker
Предполагаю, что Шварц без Воронина ничего не сможет добиться в московском Динамо. Нужно было Федотова приглашать.
А вот Ворона и есть настоящий предатель, а не Сандро.
Не понимаю, как можно оценивать тренера и команду по одному матчу. Да игра не смотрелась, особенно во втором тайме, но это только начало. Давайте лучше вспомним как преобразилась игра команды с его приходом в начале 20-х годов. Правда исполнители были другие, но и сейчас их достаточно. Не надо ненужной зависти и негатива, команде и тренеру нужны поддержка. Лично я верю в прогресс команды.
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