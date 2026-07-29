«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода» до конца сезона

«Балтика » объявила о возвращении Евгения Латышонка.

«Нижний Новгород » отдал голкипера, сегодня перешедшего из «Зенита », в аренду до конца сезона.

«Женя давно знаком балтийским болельщикам. В его послужном списке – пять сезонов за нашу команду с 2019 по 2024 год. За это время у голкипера набралось 127 матчей за «Балтику», 47 из которых он отстоял на ноль. Особенно свежи в памяти перформансы Жени в сезоне-2023/2024, когда он не раз спасал нас от пропущенных мячей и помог команде выйти в суперфинал FONBET Кубка России!» – говорится в сообщении калининградцев.