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  4. «Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода» до конца сезона

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«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода» до конца сезона

«Балтика» объявила о возвращении Евгения Латышонка.

«Нижний Новгород» отдал голкипера, сегодня перешедшего из «Зенита», в аренду до конца сезона.

«Женя давно знаком балтийским болельщикам. В его послужном списке – пять сезонов за нашу команду с 2019 по 2024 год. За это время у голкипера набралось 127 матчей за «Балтику», 47 из которых он отстоял на ноль. Особенно свежи в памяти перформансы Жени в сезоне-2023/2024, когда он не раз спасал нас от пропущенных мячей и помог команде выйти в суперфинал FONBET Кубка России!» – говорится в сообщении калининградцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Балтики»
logoЕвгений Латышонок
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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Забавно кстати) когда перестал быть Пари, а снова стал НН, вдруг появились деньги купить игрока Зенита) при этом вылетев в пердив) и сразу же отдать в аренду) какой же иногда абсурдный российский футбол)
Ответbox2box2
Забавно кстати) когда перестал быть Пари, а снова стал НН, вдруг появились деньги купить игрока Зенита) при этом вылетев в пердив) и сразу же отдать в аренду) какой же иногда абсурдный российский футбол)
Пари все равно спонсором остался, просто убрали из названия это слово
Ответbox2box2
Забавно кстати) когда перестал быть Пари, а снова стал НН, вдруг появились деньги купить игрока Зенита) при этом вылетев в пердив) и сразу же отдать в аренду) какой же иногда абсурдный российский футбол)
Глядиш пари нн станет прокладкой для выплат солидарных в уефа и фифа. Вообще забавно, что клуб для мутных трансферов использует уже как минимум 3 топ клуба
Выстрел в голову Талалаеву отменяется?
Ответandrew.p
Выстрел в голову Талалаеву отменяется?
По касательной задело...
Ответandrew.p
Выстрел в голову Талалаеву отменяется?
Пуля прошла навылет не задев мозг.
Объясните, в чем смысл схемы с НН, пожалуйста
ОтветАндрей Вадимов
Объясните, в чем смысл схемы с НН, пожалуйста
Комментарий скрыт
ОтветАндрей Вадимов
Объясните, в чем смысл схемы с НН, пожалуйста
Агент Латышонка - Павел Андреев, который сейчас «держит» НН и уже собрал там своих «подопечных»
Латышонок хочет играть, а не сидеть на скамейке - вот и выкупил его Андреев в «свой клуб».

А пока НН борется за возвращение в РПЛ, то Латышонок будет играть в не самом последнем для себя клубе РПЛ )
Что ж, с возвращением в Калининград )

Думаю, в субботу на воротах будет уже стоять Латышонок, а не Кукушкин или Любаков )
ОтветКирилл
Что ж, с возвращением в Калининград ) Думаю, в субботу на воротах будет уже стоять Латышонок, а не Кукушкин или Любаков )
Там придётся играть в воротах, с Динамо будет очень тяжело
ОтветКирилл
Что ж, с возвращением в Калининград ) Думаю, в субботу на воротах будет уже стоять Латышонок, а не Кукушкин или Любаков )
Может быть. Иначе почему так моментально взяли Латышонка на следующий день после оформления перехода Бориско в ЦСКА.
Рад за Балтику и за Латышонка, уверен что он может перезапустить свою карьеру, ему всего 28, для вратаря не возраст. За спиной Адамова он конечно сник, теперь опять стал основным вратарём. Также рад за молодого зенитовца Богдана Москвичëва. У талантливого парня теперь будет больше игрового времени.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Рад за Балтику и за Латышонка, уверен что он может перезапустить свою карьеру, ему всего 28, для вратаря не возраст. За спиной Адамова он конечно сник, теперь опять стал основным вратарём. Также рад за молодого зенитовца Богдана Москвичëва. У талантливого парня теперь будет больше игрового времени.
Латышонок пока еще не стал основным вратарем ни в Балтике, ни в НН.
за мутные схемы пора наказывать
в чём смысл схемы?
ОтветГусеконь
в чём смысл схемы?
Играя дома, поддерживать уровень в клубе Премьер Лиги, а не в болоте лучшей Лиги мира
ОтветГусеконь
в чём смысл схемы?
его агент ничего не получит если просто аренда, а так продали, а потом отдали, все зашибись)
ОтветБременер
запятая
А если он подразумевал какого-то Женя, который передаёт привет?
Пояснительную бригаду пжлста.
Что мешало Балтике взять в аренду Латышонка у Зенита?
ОтветL.A.S_Vegas_777_
Пояснительную бригаду пжлста. Что мешало Балтике взять в аренду Латышонка у Зенита?
Финансовые возможности не позволили.
ОтветL.A.S_Vegas_777_
Пояснительную бригаду пжлста. Что мешало Балтике взять в аренду Латышонка у Зенита?
А Зенит хотел отдать в аренду игрока или хотел продать, может это мешало?
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