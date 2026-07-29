«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода» до конца сезона
«Балтика» объявила о возвращении Евгения Латышонка.
«Нижний Новгород» отдал голкипера, сегодня перешедшего из «Зенита», в аренду до конца сезона.
«Женя давно знаком балтийским болельщикам. В его послужном списке – пять сезонов за нашу команду с 2019 по 2024 год. За это время у голкипера набралось 127 матчей за «Балтику», 47 из которых он отстоял на ноль. Особенно свежи в памяти перформансы Жени в сезоне-2023/2024, когда он не раз спасал нас от пропущенных мячей и помог команде выйти в суперфинал FONBET Кубка России!» – говорится в сообщении калининградцев.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Латышонок хочет играть, а не сидеть на скамейке - вот и выкупил его Андреев в «свой клуб».
А пока НН борется за возвращение в РПЛ, то Латышонок будет играть в не самом последнем для себя клубе РПЛ )
Думаю, в субботу на воротах будет уже стоять Латышонок, а не Кукушкин или Любаков )
Что мешало Балтике взять в аренду Латышонка у Зенита?