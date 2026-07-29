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  4. Сын Манчини о сборной Италии: «Возвращение казалось невозможным, но он так надеялся. Он хочет стереть разочарование от трех непопаданий на ЧМ и улучшить свой имидж после ухода»

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Сын Манчини о сборной Италии: «Возвращение казалось невозможным, но он так надеялся. Он хочет стереть разочарование от трех непопаданий на ЧМ и улучшить свой имидж после ухода»
Сын Манчини о сборной Италии: он так надеялся, возвращается с сильной мотивацией.

Андреа, сын Роберто Манчини, рассказал, что тренер стремился вернуться в сборную Италии.

Итальянский специалист вновь возглавил национальную команду, в которой работал с 2018 по 2023 год. Оттуда он ушел в сборную Саудовской Аравии.

«У него было столько надежды. Его возвращение казалось невозможным. Но жизнь такова, непредсказуема и всегда полна сюрпризов. Именно поэтому она прекрасна.

Он возвращается с сильной мотивацией. Он хочет стереть разочарование от этих трех неудачных попыток пройти квалификацию [на чемпионат мира].

И есть еще один фактор: он хочет улучшить имидж после своего ухода из сборной Италии. Нужно приложить усилия, чтобы создать путь и сформировать идею, которая вернет молодых итальянцев в центр системы. Нужно снова начать инвестировать в развитие молодежи и взращивание талантов», – сказал экс-футболист.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
logoСборная Италии по футболу
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logoсерия А Италия
logoЧемпионат мира по футболу
Андреа Манчини

Комментарии

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Для выращивания молодёжи, Манчини придётся начать путь с школьников как делал ДеЛаФуеэнте - единственный который с 17лет начал путь чемпионов, с каждой молодёжной и вскоре уже со азрослой, более 70% его ребята в сборной были
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