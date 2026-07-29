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  4. «Соболев в пределах 20 мячей должен забивать. Он дерзкий, для него нет авторитетов на поле. Семак ему доверяет». Петраков считает, что форвард «Зенита» станет лучшим бомбардиром РПЛ

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«Соболев в пределах 20 мячей должен забивать. Он дерзкий, для него нет авторитетов на поле. Семак ему доверяет». Петраков считает, что форвард «Зенита» станет лучшим бомбардиром РПЛ
Петраков о Соболеве: до 20 голов должен забивать.

Валерий Петраков прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.

– «Акрон» был в неважном состоянии, и сам тренер заметил, что так уважительно играть нельзя, особенно с «Зенитом». Игра для чемпиона сложилась легко, команда забила быстрые голы, показала хороший уровень, готовность, была на две головы выше соперника. «Зенит» – фаворит чемпионата.

– Соболев забил уже три мяча в двух играх. Как оцените такой старт?

– Сашка доказывает свою состоятельность – молодец, рад за него. Он у меня в «Томи» начинал играть. В «Зените» у него был период, когда не очень получалось, а сейчас приобрел уверенность, чувствует себя намного комфортнее, и ребята притерлись к нему, понимают, как с ним играть.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Да. В пределах двадцати мячей он должен забивать.

– Его фразу про плохого мальчика как восприняли?

– Саша – дерзкий парень, для него не существует авторитетов на поле. Сергей Семак доверяет ему, а для нападающего такое отношение дорогого стоит, – сказал экс-тренер «Томи».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoЗенит
logoТомь
logoМатч ТВ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoВалерий Петраков
logoАкрон

Комментарии

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Так он и 15 не забивал никогда )
Он больше 14 не делал, с чего у него увеличится стата, он без голов сидел вообще в прошлом году
ОтветT622222
Он больше 14 не делал, с чего у него увеличится стата, он без голов сидел вообще в прошлом году
Ну например с того, что теперь самая атакующая команда из всех, где он играл ранее.
ОтветDmitriy Vin
Ну например с того, что теперь самая атакующая команда из всех, где он играл ранее.
Он 2 года в ней играет уже!
Какие успехи?
Он больше 14 не делал, с чего у него увеличится стата, он без голов сидел вообще в прошлом году
Но он также может до конца первого круги больше и не забить....
Соболев не забьёт больше десяти голов..
Ну если ему будут создавать по десять моментов за игру, то 1-2 за матч можно забивать, осталось докупить двух или трех созидателей и Соболь лучший бомбардир
20 голов забить и 20 раз результативно нырнуть 🐬
Комбо!
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