«Мой партнер по центру обороны, он же Тчуаменинга». Рюдигер троллит Орельена после матча с «Алавесом»

Вчера вечером «Реал Мадрид» провел последний матч в этом календарном году, обыграв «Алавес» в гостях благодаря голу Лукаса Васкеса в добавленное время. Благодаря этой победе «Мадрид» сравнялся с «Жироной» по количеству очков и занял первое место в Ла Лиге.

После травмы Давида Алабы, у «Реала» усугубились проблемы выборе состава в обороне, поэтому в какой-то момент опорнику Орельену Тчуамени пришлось помогать Антонио Рюдигеру.

Француз и раньше спускался в оборону, хотя признавался, что не любит этого делать.

После матча Рюдигер поделился забавным постом – еще в октябре Тчуамени выкладывал фото с немцем, подписав: «Не привыкай, братан, это только на один матч». Сейчас Рюдигер подготовил ответку: «Привыкай, бро. Мой партнер по центру обороны, он же Тчуаменинга».

Похоже, что забавная оговорка Карло Анчелотти на пресс-конференции прижилась.