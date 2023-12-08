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Сроки восстановления Милитао существенно сократились: футболист может вернуться на поле уже зимой

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По информации издания Relevo , восстановление Эдера Милитао двигается быстрее, чем предполагалось ранее.

Защитник получил серьезную травму крестообразной связки в августе во время игры против «Атлетика», и первоначальный диагноз вывел бразильца из строя на семь-восемь месяцев.

Однако после операции и возобновления восстановления сроки возвращения Эдера на поле сократились до шести месяцев, по новой информации он сможет начать играть уже в феврале.

Милитао тренируется на газоне по индивидуальной программе, не испытывая боли, а источники сообщают, что в этом месяце он будет готов начать полноценные групповые тренировки. Если это произойдет, то «Реал» сможет рассчитывать на бразильца уже к январю.

Если Анчелотти решит не рисковать здоровьем Милитао в следующем месяце, то игрок наверняка будет доступен в феврале перед стадией плей-офф Лиги чемпионов. К тому времени Эдер уже пол года будет находиться вне игры.

В отсутствие Милитао «Реал Мадрид» хорошо проявил себя в обороне. На данный момент «сливочные» пропустили только 9 голов в Ла Лиге после 15 туров.

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