Вот как выглядит список травмированных мадридского «Реала» после того, как Эдуардо Камавинга и Винисиус получили травмы в матчах сборных.

Тибо Куртуа. Выбыл до конца сезона.

Кепа Арризабалага. Ориентировочно выбыл до 30 ноября.

Эдер Милитао. Выбыл до февраля-марта.

Орельен Тчуамени. Выбыл до декабря.

Эдуардо Камавинга. Выбыл до начала 2024 года.

Дани Себальос. Почти восстановился, уже тренируется с командой.

Джуд Беллингем. Близок к полному восстановлению - должен быть готов к матчу с «Кадисом» 26 ноября.

Арда Гюлер. Выбыл до декабря.

Винисиус. Выбыл до декабря.