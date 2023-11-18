Еще два игрока «Реала» получили травмы – вот полный список травмированных и даты восстановления
Вот как выглядит список травмированных мадридского «Реала» после того, как Эдуардо Камавинга и Винисиус получили травмы в матчах сборных.
Тибо Куртуа. Выбыл до конца сезона.
Кепа Арризабалага. Ориентировочно выбыл до 30 ноября.
Эдер Милитао. Выбыл до февраля-марта.
Орельен Тчуамени. Выбыл до декабря.
Эдуардо Камавинга. Выбыл до начала 2024 года.
Дани Себальос. Почти восстановился, уже тренируется с командой.
Джуд Беллингем. Близок к полному восстановлению - должен быть готов к матчу с «Кадисом» 26 ноября.
Арда Гюлер. Выбыл до декабря.
Винисиус. Выбыл до декабря.
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