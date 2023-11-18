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Еще два игрока «Реала» получили травмы – вот полный список травмированных и даты восстановления

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Вот как выглядит список травмированных мадридского «Реала» после того, как Эдуардо Камавинга и Винисиус получили травмы в матчах сборных.

Тибо Куртуа. Выбыл до конца сезона.

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Кепа Арризабалага. Ориентировочно выбыл до 30 ноября.

Эдер Милитао. Выбыл до февраля-марта.

Орельен Тчуамени. Выбыл до декабря.

Эдуардо Камавинга. Выбыл до начала 2024 года.

Дани Себальос. Почти восстановился, уже тренируется с командой.

Джуд Беллингем. Близок к полному восстановлению - должен быть готов к матчу с «Кадисом» 26 ноября.

Арда Гюлер. Выбыл до декабря.

Винисиус. Выбыл до декабря.

1 комментарий

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Extrim
Неприятно все это,но это не оправдание, есть игроки которые должны заменить выбывших иначе смысл их нахождения в команде
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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