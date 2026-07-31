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  4. Боселли, сломавший нос после удара Рожкова, тренируется по индивидуальной программе

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Боселли, сломавший нос после удара Рожкова, тренируется по индивидуальной программе
Боселли самостоятельно тренируется после перелома носа.

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа, сообщает Metaratings.

Уругваец сломал нос в матче первого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

Защитник казанцев Илья Рожков попал локтем в лицо Боселли в центре поля. По итогам проверки эпизода на ВАР защитник получил прямую красную карточку и покинул поле. Позднее КДК дисквалифицировал на один матч и оштрафовал 21-летнего игрока.

Во втором туре РПЛ «Краснодар» 2 августа дома сыграет против «Факела».

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoХуан Мануэль Боселли
logoКраснодар
logoИлья Рожков
logoтравмы
logoРубин
logoЗдоровье
logoФакел

Комментарии

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Хейтеры говорят: Симулянт! Краснодар тащат!
ОтветPifas
Хейтеры говорят: Симулянт! Краснодар тащат!
бля заметил как како нибудь на собачьем пишет своё непонятное имя и прячет физиономии так полный бред высерает,интересно как бы ты визжал если бы тебе нос сломали,а потом сказали не претворяйся,на дерьмо бы изошёл,исчезни и не позорься,Краснодар тащят?🤣 что из пяти два отменили,это позор Российского футбола зинку тащят, причём за гос.деньги...
ОтветРуслан Коломиец_1116816943
бля заметил как како нибудь на собачьем пишет своё непонятное имя и прячет физиономии так полный бред высерает,интересно как бы ты визжал если бы тебе нос сломали,а потом сказали не претворяйся,на дерьмо бы изошёл,исчезни и не позорься,Краснодар тащят?🤣 что из пяти два отменили,это позор Российского футбола зинку тащят, причём за гос.деньги...
Так тут об этом и написано. Ты б лучше научился читать. А когда прочел, ничего не понял, потому нужно с матюками и ошибками ответить- лучше скрывать имя и фамилию. 😁
По индивидуальной программе Рокки Бальбоа
Мастерство заголовка. Как будто сам специально напоролся на Рожкова
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