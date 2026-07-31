Боселли, сломавший нос после удара Рожкова, тренируется по индивидуальной программе

Боселли самостоятельно тренируется после перелома носа.

Нападающий «Краснодара » Хуан Боселли приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа, сообщает Metaratings.

Уругваец сломал нос в матче первого тура РПЛ с «Рубином » (3:1).

Защитник казанцев Илья Рожков попал локтем в лицо Боселли в центре поля. По итогам проверки эпизода на ВАР защитник получил прямую красную карточку и покинул поле. Позднее КДК дисквалифицировал на один матч и оштрафовал 21-летнего игрока.

Во втором туре РПЛ «Краснодар» 2 августа дома сыграет против «Факела».