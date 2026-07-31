Бенжамен Менди продал свою официальную реплику трофея ЧМ-2018 на аукционе за 62 тысячи долларов

Менди продал реплику Кубка мира за 64 тысячи долларов.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Бенжамен Менди продал свою официальную копию трофея за 62 200 долларов.

Экс-защитник «Сити », ныне выступающий за «Погонь » из Польши, выставил реплику Кубка мира на аукционе. Покупатель также получил сертификат подлинности, подписанный самим Бенжаменом, подтверждающий его происхождение.

На основании трофея имеется трещина и небольшие следы износа, а также памятная гравировка, посвященная победе сборной Франции на чемпионате мира в России.