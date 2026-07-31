«Интер», «Ювентус», «Реал», «Барса» выразили соболезнования в связи со смертью Барези

Европейские клубы выразили соболезнования в связи со смертью Барези.

Европейские клубы выразили соболезнования в связи со смертью экс-защитника «Милана» и сборной Италии Франко Барези.

«Интер» выложил фотографию Барези с его братом Джузеппе, выступавшим за «нерадзурри».

«Прощай, Франко Барези – наш соперник во множестве миланских дерби и одна из ключевых фигур в истории этого великого противостояния. Капитан, символ и легенда «Милана», в матчах против «Интера » он всегда умел сочетать бескомпромиссную борьбу с уважением к сопернику – именно таким и должно быть одно из самых знаковых противостояний в истории итальянского футбола.

Президент «Интера» Джузеппе Маротта и футбольный клуб «Интер» выражают самые искренние соболезнования семье Барези, его брату Беппе и футбольному клубу «Милан» в этот скорбный момент», – говорится в заявлении миланского клуба.

Также свои соболезнования выразил «Ювентус ».

«Есть люди, которые благодаря своему таланту входят в историю. А есть те, кто благодаря своей человечности остается в ней навсегда. Франко Барези был и тем, и другим.

Класс, элегантность, лидерские качества и уважение – как на поле, так и за его пределами. Он стал примером для многих поколений футболистов и болельщиков, человеком, которого любили и уважали все поклонники футбола. Память о нем будет жить вечно.

Футбольный клуб «Ювентус» выражает поддержку семье Барези и «Милану» в этот момент глубокой скорби», – написал клуб.

«Реал» и «Барселона » также почтили память Барези.

«Реал Мадрид », его президент и Совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной Франко Барези – одной из величайших легенд «Милана», итальянского и мирового футбола.

«Реал» выражает свои искренние соболезнования и поддержку его семье и близким, его бывшим партнерам по команде, а также «Милану» – клубу всей его жизни», – говорится в заявлении мадридского клуба.

«Барселона» выражает самые искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Франко Барези – легенды итальянского футбола и вечного капитана «Милана ».

Его лидерские качества, элегантность и наследие, которое он оставил мировому футболу, навсегда сохранятся в памяти болельщиков. Покойся с миром, Франко», – следует из сообщения «Барсы».

Свои соболезнования также выразили «Наполи», «Рома» и «Лацио».

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Умер Франко Барези. Вот как играл легендарный защитник «Милана» и сборной Италии 🇮🇹