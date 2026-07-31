  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Тер Стеген перейдет в «Аякс» в выходные. Вратарь «Барсы» сегодня вылетает в Нидерланды, медосмотр и подписание контракта планируются в субботу

0
Тер Стеген перейдет в «Аякс» в выходные. Вратарь «Барсы» сегодня вылетает в Нидерланды, медосмотр и подписание контракта планируются в субботу
Тер Стеген перейдет в «Аякс» до конца недели.

Марк-Андре тер Стеген будет официально объявлен новым игроком «Аякса» в эти выходные, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что оформление аренды вратаря «Барселоны» задерживается из-за бюрократических вопросов, связанных с налогообложением.

План дальнейших действий был уточнен с «Барсой» и представителями игрока. Сегодня голкипер отправится в Нидерланды. Медицинский осмотр и подписание контракта запланированы на субботу.

Сомнений, что сделка состоится, больше не осталось, подчеркивает Романо.

Тер Стеген, чей контракт с «блауграной» рассчитан до лета 2028 года, отправится в аренду второй сезон подряд. Ожидалось, что каталонский клуб будет выплачивать большую часть его зарплаты.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35715 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЛа Лига
logoМарк-Андре тер Стеген
logoБарселона
logoАякс
logoвысшая лига Нидерланды
logoвозможные трансферы
Фабрицио Романо

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
кто ему дал контракт с зп 15-20 млн на такой срок? дико пахнет коррупцией
ОтветCopaAmerica
кто ему дал контракт с зп 15-20 млн на такой срок? дико пахнет коррупцией
Ну вообще-то Марк навстречу пошел тогда в 23 году когда подписывал контракт. После "Великого" управленца у Барсы был запрет на трансферы и регистрацию игроков. Ну и марку предложили где он 2 года получает существенно меньше нынешних 17 млн и потом уже с 26 года по 28 он получает по 17 млн.
ОтветCopaAmerica
кто ему дал контракт с зп 15-20 млн на такой срок? дико пахнет коррупцией
Так это Бармалей хотел устроить банкротство Барселоны, раздув зарплатную ведомость до 140% от бюджета.
Жаль, конечно, что Марк попал во одно время с Нойером. Так бы был основным в сборной. Ну и травмы его доканали.
ОтветTallos
Жаль, конечно, что Марк попал во одно время с Нойером. Так бы был основным в сборной. Ну и травмы его доканали.
Как Леманн в своё время с Каном
Комментарий удален пользователем
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
2 операции + траблы в личной жизни, надеюсь у него хотя бы в жизни все гуд и не будет каких-то психологических проблем. А на жизнь он заработал уже
С Марком контракт продлевали ещё при Алемани и это была инициатива Лапорты из-за правил фп Ла Лиги, дабы Марк получал мало в первые годы контракта, а потом ему в последние годы эти деньги добавили бы. Сейчас Тер Штеген это вратарь с огромной личкой, приличной историей травм, который 2 года почти не играл - его никто не возьмёт с такой зп, а он сам меньше получать не согласится.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аренда тер Cтегена в «Аякс» согласована, но трансфер задерживают налоговые вопросы
«Аякс» арендует тер Стегена у «Барселоны». Клубы договорились
Тер Стеген близок к переходу из «Барселоны» в «Аякс» на правах аренды
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» отдал 21-летнего Файе в аренду «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника
Лига PARI. «Ротор» уступил «Велесу», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Фото
«Факел» бесплатно подписал защитника Эль-Мхассани. Контракт марокканца – по схеме «2+1»
Фото
Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Это не должно затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото