Тер Стеген перейдет в «Аякс» в выходные. Вратарь «Барсы» сегодня вылетает в Нидерланды, медосмотр и подписание контракта планируются в субботу
Тер Стеген перейдет в «Аякс» до конца недели.
Марк-Андре тер Стеген будет официально объявлен новым игроком «Аякса» в эти выходные, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что оформление аренды вратаря «Барселоны» задерживается из-за бюрократических вопросов, связанных с налогообложением.
План дальнейших действий был уточнен с «Барсой» и представителями игрока. Сегодня голкипер отправится в Нидерланды. Медицинский осмотр и подписание контракта запланированы на субботу.
Сомнений, что сделка состоится, больше не осталось, подчеркивает Романо.
Тер Стеген, чей контракт с «блауграной» рассчитан до лета 2028 года, отправится в аренду второй сезон подряд. Ожидалось, что каталонский клуб будет выплачивать большую часть его зарплаты.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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