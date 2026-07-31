Тер Стеген перейдет в «Аякс» в выходные. Вратарь «Барсы» сегодня вылетает в Нидерланды, медосмотр и подписание контракта планируются в субботу

Тер Стеген перейдет в «Аякс» до конца недели.

Марк-Андре тер Стеген будет официально объявлен новым игроком «Аякса » в эти выходные, подтверждает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее сообщалось , что оформление аренды вратаря «Барселоны» задерживается из-за бюрократических вопросов, связанных с налогообложением.

План дальнейших действий был уточнен с «Барсой» и представителями игрока. Сегодня голкипер отправится в Нидерланды. Медицинский осмотр и подписание контракта запланированы на субботу.

Сомнений, что сделка состоится, больше не осталось, подчеркивает Романо.

Тер Стеген, чей контракт с «блауграной» рассчитан до лета 2028 года, отправится в аренду второй сезон подряд. Ожидалось, что каталонский клуб будет выплачивать большую часть его зарплаты.