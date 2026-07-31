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  4. Советник Инфантино подал в отставку: «Я против предложения о продаже прав на ЧМ. Такие решения должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду»

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Советник Инфантино подал в отставку: «Я против предложения о продаже прав на ЧМ. Такие решения должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду»
Советник Инфантино подал в отставку в знак протеста против плана по ЧМ.

Карлос Кордейро, старший советник Джанни Инфантино, подал в отставку в знак протеста против планов президента ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и преданный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира. Позвольте мне внести ясность: я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, для футбола и его долгосрочного будущего.

Футбол всегда занимал центральное место в моей жизни, и после более чем 35 лет работы в банковской сфере я понимаю как ценность этого актива, так и последствия его частичной передачи. Именно поэтому это предложение следует отклонить.

ФИФА уже располагает исключительными финансовыми ресурсами. Организация имеет миллиарды долларов в резервах и не имеет долгов. Сам президент ФИФА заявил о 15 млрд долларов дохода, полученного в период с 2022 по 2026 год. Если ассоциации-члены считают, что для развития игры необходимы дополнительные инвестиции, ФИФА уже обладает финансовыми возможностями для оказания этой поддержки за счет своих существующих ресурсов.

На этом фоне продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола для получения 4,2 миллиарда долларов не имеет особого смысла. Это закладывает будущее футбола в ипотеку без каких-либо веских оснований.

Такой экономический успех не был случайным. Он был достигнут опытными футбольными профессионалами, которые побили коммерческие рекорды ФИФА. И все же, несмотря на эти достижения, сейчас от ФИФА требуют, чтобы она поверила в необходимость привлечения внешних инвесторов для раскрытия еще большей ценности. Я не принимаю это предложение. Люди, добившиеся этого успеха, уже продемонстрировали, что ФИФА обладает опытом, необходимым для дальнейшего развития как самой игры, так и ее коммерческого будущего.

Наиболее тревожным является отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Почему эта сделка? Почему именно сейчас? Какой контроль существует? Кто получает выгоду? Был ли проведен конкурсный отбор? Какое управление будет внедрено? Что в конечном итоге получат инвесторы и какой ценой для футбола?

Эти вопросы остаются в значительной степени без ответа, и тем не менее от ассоциаций-членов требуют принять решение огромной важности всего за 50 дней, иначе они рискуют остаться позади. Это безответственный способ определения будущего мирового футбола.

Это предложение стало определяющим вопросом для будущего ФИФА. После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать свою работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением решения в силу.

Ответственность ФИФА заключается не в максимизации коммерческой прибыли любой ценой. Она заключается в защите и укреплении футбола для будущих поколений. Когда эти принципы вступают в конфликт, футбол должен быть на первом месте.

Для меня было огромной честью служить ФИФА более пяти лет и работать бок о бок с преданными своему делу, принципиальными людьми, которым небезразлична судьба футбола. Я надеюсь, что и они выскажутся, потому что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду», – заявил Кордейро для Sky News.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky News
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
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отставки
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Комментарии

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ОтветРустам Мусаев_1116188171
Мужчина
Тут всё намного проще. Подождал реакцию после заявления ФИФА. Увидел к чему идёт. И решил вовремя слиться. 🤣
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Мужчина
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Че там, сколько инфантильному у руля осталось? Месяц, два?
Ответnoyneim
Че там, сколько инфантильному у руля осталось? Месяц, два?
Да, дальше по слухам он станет Генсеком ООН и попробует расширить его с 200 членов до 400.
Ответnoyneim
Че там, сколько инфантильному у руля осталось? Месяц, два?
По идее дни должны быть, если реально крыши нет в виде ФБР, как поговаривают.
Красава. А Инфантино кадр, конечно. Так и без поста (и поделом) останется. А ведь совсем недавно писали вот что.

17 июля, 17:48
Более 200 стран поддержали Инфантино на выборах президента ФИФА, несмотря на скандал с Балогуном (The Guardian)
https://www.sports.ru/football/1117301161-bolee-200-stran-podderzhali-infantino-na-vyborax-prezidenta-fifa-nesmo.html

А теперь сколько стран, интересно)
ОтветИгорь Новиков
Красава. А Инфантино кадр, конечно. Так и без поста (и поделом) останется. А ведь совсем недавно писали вот что. 17 июля, 17:48 Более 200 стран поддержали Инфантино на выборах президента ФИФА, несмотря на скандал с Балогуном (The Guardian) https://www.sports.ru/football/1117301161-bolee-200-stran-podderzhali-infantino-na-vyborax-prezidenta-fifa-nesmo.html А теперь сколько стран, интересно)
Более 200)))
Всякие Вануату, Каморы, Сент Китс и прочие острова мирового океана так и будут за него. Плюс закинет половине Африки, Азии и даже некоторым странам Европы(Чехи как пример уже)
Ответnoyneim
Более 200))) Всякие Вануату, Каморы, Сент Китс и прочие острова мирового океана так и будут за него. Плюс закинет половине Африки, Азии и даже некоторым странам Европы(Чехи как пример уже)
Ну, уже более половины против - УЕФА, Азия, КОНКАКАФ.
Уволился ещё две недели назад. Ничего лысому не советовал.
Просто человек пересидел на своей должности и еще хочет выдвигаться. Везде и всюду одна и та же проблема... Плюс еще переобщался с рыжим махинатором.
У ФИФА просто невероятный рост доходов, тем более всю прибыль из турниров они гребут на свой счет. Согласен с этим чуваком, что нет ни единой причины продавать такой успешный актив, кроме как в угоду частных лиц только с целью личного обогащения Инфантино. У организации ФИФА полнейший порядок, а Инфантиныч видимо просто не может распоряжаться миллионами на счетах организации в личных целях.
Инфантино болт на футбол положил еще в Катаре, до некоторых просто очень долго доходит...
пора самому уходить лысому.
Тучи сгущаются над джанни! Совестливые люди покидают гнездо инфантино. Надеюсь увидеть и его скорую отставку. Респект советнику!
Отлично. Тот, кто против - уходит в отставку, Инфантино назначает новым советником того, кто за.
Но здравый голос уже никто не слышал.
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