Советник Инфантино подал в отставку: «Я против предложения о продаже прав на ЧМ. Такие решения должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду»

Советник Инфантино подал в отставку в знак протеста против плана по ЧМ.

Карлос Кордейро, старший советник Джанни Инфантино , подал в отставку в знак протеста против планов президента ФИФА продать часть прав на чемпионат мира .

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и преданный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира. Позвольте мне внести ясность: я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, для футбола и его долгосрочного будущего.

Футбол всегда занимал центральное место в моей жизни, и после более чем 35 лет работы в банковской сфере я понимаю как ценность этого актива, так и последствия его частичной передачи. Именно поэтому это предложение следует отклонить.

ФИФА уже располагает исключительными финансовыми ресурсами. Организация имеет миллиарды долларов в резервах и не имеет долгов. Сам президент ФИФА заявил о 15 млрд долларов дохода, полученного в период с 2022 по 2026 год. Если ассоциации-члены считают, что для развития игры необходимы дополнительные инвестиции, ФИФА уже обладает финансовыми возможностями для оказания этой поддержки за счет своих существующих ресурсов.

На этом фоне продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола для получения 4,2 миллиарда долларов не имеет особого смысла. Это закладывает будущее футбола в ипотеку без каких-либо веских оснований.

Такой экономический успех не был случайным. Он был достигнут опытными футбольными профессионалами, которые побили коммерческие рекорды ФИФА. И все же, несмотря на эти достижения, сейчас от ФИФА требуют, чтобы она поверила в необходимость привлечения внешних инвесторов для раскрытия еще большей ценности. Я не принимаю это предложение. Люди, добившиеся этого успеха, уже продемонстрировали, что ФИФА обладает опытом, необходимым для дальнейшего развития как самой игры, так и ее коммерческого будущего.

Наиболее тревожным является отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Почему эта сделка? Почему именно сейчас? Какой контроль существует? Кто получает выгоду? Был ли проведен конкурсный отбор? Какое управление будет внедрено? Что в конечном итоге получат инвесторы и какой ценой для футбола?

Эти вопросы остаются в значительной степени без ответа, и тем не менее от ассоциаций-членов требуют принять решение огромной важности всего за 50 дней, иначе они рискуют остаться позади. Это безответственный способ определения будущего мирового футбола.

Это предложение стало определяющим вопросом для будущего ФИФА. После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать свою работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением решения в силу.

Ответственность ФИФА заключается не в максимизации коммерческой прибыли любой ценой. Она заключается в защите и укреплении футбола для будущих поколений. Когда эти принципы вступают в конфликт, футбол должен быть на первом месте.

Для меня было огромной честью служить ФИФА более пяти лет и работать бок о бок с преданными своему делу, принципиальными людьми, которым небезразлична судьба футбола. Я надеюсь, что и они выскажутся, потому что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду», – заявил Кордейро для Sky News.

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