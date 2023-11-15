Дела плохи. После травмы на тренировке сборной Франции Камавинга выбыл на серьезный срок

Надежды не оправдались.

Эдуардо Камавинга получил травму на тренировке в сборной после столкновения с Усманом Дембеле. Федерация футбола Франции подтвердила, что он получил растяжение связок колена.

Полузащитник вернулся в «Реал Мадрид», чтобы пройти окончательные тесты, и испанские СМИ уже начали называть сроки его восстановления.

Diario AS заявил, что он может отсутствовать на срок до восьми недель, а Relevo подтвердил эту информацию, сообщив, что Камавинга не вернется на поле до конца 2023 года. Как отмечает издание, он надеется вернуться к Суперкубку Испании, который стартует 10 января.

Бонусом Diario AS немного рассказало о симптомах Эдуардо — он не может согнуть или выпрямить колено.

«Мадрид» пока не делал официальных заявлений о тяжести его травмы, но новости звучат очень тревожно.