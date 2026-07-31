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  4. «Милан» о смерти Барези: «Его пример и человеческие качества навсегда в ДНК клуба, как и легендарная футболка с номером 6. Каждый болельщик воспринимает эту утрату как личную»

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«Милан» о смерти Барези: «Его пример и человеческие качества навсегда в ДНК клуба, как и легендарная футболка с номером 6. Каждый болельщик воспринимает эту утрату как личную»
«Милан» о смерти Барези: все болельщикм клуба воспринимают эту утрату как личную.

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Франко Барези. 

Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет. 

«Вся история «Милана» скорбит в связи с уходом из жизни Франко Барези.

Его пример и человеческие качества навсегда останутся неотъемлемой и важнейшей частью ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6.

Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери», ведь в этот тяжелый час каждый из них воспринимает эту утрату как личную», – говорится в сообщении клуба. 

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети «Милана»
logoФранко Барези
logoМилан
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу

Комментарии

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Я начал болеть за Милан уже после завершения его карьеры. Но смотрел много матчей Милана и сборной Италии в записи, восхищался игрой Барези. Жаль, не удалось все это посмотреть вживую. Спи спокойно, легенда.
Когда я стал болеть футболом,мне было около 6-7 лет.Шел ЧМ в Мексике.Трансляций особо не помню,но меня брат учил читать по спортивным изданиям.Он лет с 12-13 болел за Ювентус,любил итальянский футбол.Рассказывал мне о футболе,и всегда сожалел,что Франко Барези не в Юве.Потом всё громче стало звучать от него имя Паоло Мальдини,который по рассказам брата был из футбольной семьи,и обладал невероятным талантом.Так рождалась моя любовь к футболу,Италии,Милану,и двум великим защитникам.Двум людям,которые стали олицетворять собой надежность,и преданность.Два символа Милана,два его знамени,два великих капитана!
Спи спокойно,Франко.Спасибо тебе за мою любовь к Игре,за увлечение детства,за верность одной команде..

Arrivederci💔
Игрочище!!!
Великая карьера! Чемпионом мира ещё в 82-м году стал...
Мой любимый футболист был, именно из-за этого я играл под шестым номером, весь день прошел в слезах. Царствия Небесного легенда.
в видео момент с Раванелли - ох какой взгляд был
Царствие небесное. Играл под номером 6 и умер в 66 лет. Номер 6 с ним шёл по жизни до конца...
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