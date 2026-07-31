«Милан» о смерти Барези: «Его пример и человеческие качества навсегда в ДНК клуба, как и легендарная футболка с номером 6. Каждый болельщик воспринимает эту утрату как личную»

«Милан» о смерти Барези: все болельщикм клуба воспринимают эту утрату как личную.

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Франко Барези.

Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.

«Вся история «Милана » скорбит в связи с уходом из жизни Франко Барези .

Его пример и человеческие качества навсегда останутся неотъемлемой и важнейшей частью ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6.

Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери», ведь в этот тяжелый час каждый из них воспринимает эту утрату как личную», – говорится в сообщении клуба.