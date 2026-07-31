«Милан» о смерти Барези: «Его пример и человеческие качества навсегда в ДНК клуба, как и легендарная футболка с номером 6. Каждый болельщик воспринимает эту утрату как личную»
«Милан» о смерти Барези: все болельщикм клуба воспринимают эту утрату как личную.
«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Франко Барези.
Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.
«Вся история «Милана» скорбит в связи с уходом из жизни Франко Барези.
Его пример и человеческие качества навсегда останутся неотъемлемой и важнейшей частью ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6.
Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери», ведь в этот тяжелый час каждый из них воспринимает эту утрату как личную», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети «Милана»
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Спи спокойно,Франко.Спасибо тебе за мою любовь к Игре,за увлечение детства,за верность одной команде..
Arrivederci💔