Говорит Мадрид
Блог

«Мадрид» забил «Валенсии» 5 мячей, но останавливаться на этом не хотел. Журналисты расшифровали мощную фразу Карвахаля в концовке встречи

Тони Кроос Тони Кроос
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Ла Лига Ла Лига
Родриго Родриго
Футбол Футбол

«Мадрид» обыграл «Валенсию» со счетом 5:1 в 13-м туре Ла Лиги. Уже на 3-й минуте встречи Карвахаль забил роскошный гол после не менее эффектного ассиста Крооса.

В этом матче также отметились Винисиус и Родриго, у бразильцев – по дублю.

К 88-й минуте «Мадрид» вел со счетом 5:1. Казалось бы, исход встречи решен, вряд ли соперник сумеет отыграться. Да и разница мячей, которая пойдет в турнирный зачет, приличная. Но «Реалу» этого мало.

Журналисты DAZN расшифровали фразу, которую Карвахаль сказал одноклубникам в концовке встречи. Дани произнес: «Будьте более агрессивными! Мы должны забить еще».

Ну, менталитетище!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shark308
Отличный настрой! Хочется видеть такой настрой в каждом матче!
Надоело что первые часто пропускают и только потом берутся за дело.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий