«Мадрид» забил «Валенсии» 5 мячей, но останавливаться на этом не хотел. Журналисты расшифровали мощную фразу Карвахаля в концовке встречи

«Мадрид» обыграл «Валенсию» со счетом 5:1 в 13-м туре Ла Лиги. Уже на 3-й минуте встречи Карвахаль забил роскошный гол после не менее эффектного ассиста Крооса.

В этом матче также отметились Винисиус и Родриго, у бразильцев – по дублю.

К 88-й минуте «Мадрид» вел со счетом 5:1. Казалось бы, исход встречи решен, вряд ли соперник сумеет отыграться. Да и разница мячей, которая пойдет в турнирный зачет, приличная. Но «Реалу» этого мало.

Журналисты DAZN расшифровали фразу, которую Карвахаль сказал одноклубникам в концовке встречи. Дани произнес: «Будьте более агрессивными! Мы должны забить еще».

Ну, менталитетище!