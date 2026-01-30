«Ман Сити» продал Бобба за 27 млн фунтов «Фулхэму»
«Ман Сити» продал «Фулхэму» Бобба за 27 млн фунтов.
«Ман Сити» продал «Фулхэму» вингера Оскара Бобба.
22-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт до 2031 года.
Сумма сделки официально не объявлена. По данным Sky Sports, «Фулхэм» заплатит 27 млн фунтов. «Сити» также получит 20% от суммы перепродажи.
Бобб выступал за главную команду «Сити» с 2023 года. Он провел 47 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. В текущем сезоне АПЛ на счету Оскара 1 голевой пас за 9 игр.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Фулхэма»
Думал еще один добротный выпускник будет играть за главный клуб, но увы.
Перелом ноги перед началом прошлого сезона и полный его пропуск.
И вновь травмы уже в этом. Хотя перед началом сезона в соперниках на фланге был лишь такой же "слабачок" Савиньо. Причём Бобб куда разносторонее него, максимум лишь в скорости уступает. Но и тут не сложилось. Ну а с Семеньо и подавно не вывезет конкуренции.
Спасибо за тот гол Ньюкаслу в позапрошлом сезоне! Удачи, бро. Пошуми со своими викингами на ЧМ
Новая реинкарнация Эрика Рыжего -Викинг !