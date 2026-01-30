«Ман Сити» продал Бобба за 27 млн фунтов «Фулхэму»

«Ман Сити» продал «Фулхэму» Бобба за 27 млн фунтов.

«Ман Сити » продал «Фулхэму » вингера Оскара Бобба .

22-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт до 2031 года.

Сумма сделки официально не объявлена. По данным Sky Sports, «Фулхэм» заплатит 27 млн фунтов. «Сити» также получит 20% от суммы перепродажи.

Бобб выступал за главную команду «Сити» с 2023 года. Он провел 47 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. В текущем сезоне АПЛ на счету Оскара 1 голевой пас за 9 игр.