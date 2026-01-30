41

«Ман Сити» продал Бобба за 27 млн фунтов «Фулхэму»

«Ман Сити» продал «Фулхэму» Бобба за 27 млн фунтов.

«Ман Сити» продал «Фулхэму» вингера Оскара Бобба.

22-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт до 2031 года.

Сумма сделки официально не объявлена. По данным Sky Sports, «Фулхэм» заплатит 27 млн фунтов. «Сити» также получит 20% от суммы перепродажи.

Бобб выступал за главную команду «Сити» с 2023 года. Он провел 47 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. В текущем сезоне АПЛ на счету Оскара 1 голевой пас за 9 игр.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Фулхэма»
logoОскар Бобб
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
трансферы
logoФулхэм
деньги
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Через пару лет его купит Ливерпуль за соточку
Ответ trav
Через пару лет его купит Ливерпуль за соточку
Не, Ливерпуль у Фулхэма никого не покупает. Надо, чтобы он сначала в Саут переехал или в Бундеслигу.
Ответ trav
Через пару лет его купит Ливерпуль за соточку
За соточку только с проверенного продавца (Ньюкасл)
Как же сильно переплачивают клубы АПЛ за игроков, особенно на внутреннем рынке.
Ответ Арман Царнаев
Как же сильно переплачивают клубы АПЛ за игроков, особенно на внутреннем рынке.
Как в РФПЛ, только ценник выше)
Ответ Арман Царнаев
Как же сильно переплачивают клубы АПЛ за игроков, особенно на внутреннем рынке.
не самый плохой игрок, при рыночной стоимости в 25, вполне себе нормальная цена за него.
Удачи Боббу! Жаль что не смог раскрыться. Талант у него безусловный, думаю станет одной из ярких звёзд АПЛ. Хорошо хоть не в клуб биг 6 продали, как Палмера
Эх, а я так верил в этого парня.
Думал еще один добротный выпускник будет играть за главный клуб, но увы.
Перелом ноги перед началом прошлого сезона и полный его пропуск.
И вновь травмы уже в этом. Хотя перед началом сезона в соперниках на фланге был лишь такой же "слабачок" Савиньо. Причём Бобб куда разносторонее него, максимум лишь в скорости уступает. Но и тут не сложилось. Ну а с Семеньо и подавно не вывезет конкуренции.
Спасибо за тот гол Ньюкаслу в позапрошлом сезоне! Удачи, бро. Пошуми со своими викингами на ЧМ
Ответ Олег Лисицын
Эх, а я так верил в этого парня. Думал еще один добротный выпускник будет играть за главный клуб, но увы. Перелом ноги перед началом прошлого сезона и полный его пропуск. И вновь травмы уже в этом. Хотя перед началом сезона в соперниках на фланге был лишь такой же "слабачок" Савиньо. Причём Бобб куда разносторонее него, максимум лишь в скорости уступает. Но и тут не сложилось. Ну а с Семеньо и подавно не вывезет конкуренции. Спасибо за тот гол Ньюкаслу в позапрошлом сезоне! Удачи, бро. Пошуми со своими викингами на ЧМ
Он точно тайком от собратьев по культу вуду , возносит молитвы Одину !
Новая реинкарнация Эрика Рыжего -Викинг !
Ответ Олег Лисицын
Эх, а я так верил в этого парня. Думал еще один добротный выпускник будет играть за главный клуб, но увы. Перелом ноги перед началом прошлого сезона и полный его пропуск. И вновь травмы уже в этом. Хотя перед началом сезона в соперниках на фланге был лишь такой же "слабачок" Савиньо. Причём Бобб куда разносторонее него, максимум лишь в скорости уступает. Но и тут не сложилось. Ну а с Семеньо и подавно не вывезет конкуренции. Спасибо за тот гол Ньюкаслу в позапрошлом сезоне! Удачи, бро. Пошуми со своими викингами на ЧМ
Тоже не понимаю, почему Пеп ему толком и не дал шансов. Хотя до травмы по чуть-чуть но время набирал. Обидно, сколько таких талантов Сити отпускает каждый год... Санчо, Палмер, Лавиа, Роджерс, теперь Бобб
30млн евро за него дороговато
По текущему курсу больше 31 млн евро. Около топ-5 самых дорогих продаж Арсенала за всю историю бы было)
Оскар достаётся "Фулхэму".
Самый дорогой бобик в истории?
Даа, Сити умеет продавать
В Фулхэме отработает эти бабки,ещё продадут с неплохой маржой)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Думфрис нужен Пепу и «Барсе», «Интеру» нравится Диаби из СА. Главные инсайды дня
29 января, 15:10
«Ман Сити» продаст Бобба за 27 млн фунтов «Фулхэму». Стороны согласовали сделку (Sky Sports)
28 января, 16:01
«Юве» хочет вернуть Коло-Муани, Матета – цель «Ноттингема». Главные инсайды дня
27 января, 20:50
«Фулхэм» близок к трансферу Бобба из «Ман Сити». Контракт с вингером согласован
26 января, 12:22
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем