  • Ханси Флик: «У Дро было бы большое будущее в «Барсе». Я разочарован, но он все равно мне очень нравится»
27

Флик: у Дро было бы большое будущее в «Барсе».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался об уходе Дро Фернандеса в «ПСЖ».

«Я не хочу ничего говорить по этому поводу. Мне очень нравится Дро, но, конечно, я разочарован. Он тоже это знает, но он мне очень нравится.

Здесь у Дро было бы большое будущее. Он принял другое решение, которое я должен уважать. Это футбол», – сказал Флик.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он просто очередной проект своих родителей. Складывается именно такое ощущение. Поэтому куда родители с агентом надоумили - туда он и пошёл
Ответ Тимур Рашидов
Он просто очередной проект своих родителей. Складывается именно такое ощущение. Поэтому куда родители с агентом надоумили - туда он и пошёл
Согласен, уходить надо было, но уходить в середняк ЛАлиге туда где развивался условный Гризман. Спокойно и планомерно.
Перевернули страницу и идём дальше . Барселона превыше игроков .
Ответ ljolik888
Перевернули страницу и идём дальше . Барселона превыше игроков .
А ты куда там идешь, расскажи нам?
Ответ Кейси Райбек
А ты куда там идешь, расскажи нам?
к реке
Как к Роке и Гиу примерно, ага
Хави же уже был, имеют наверно все таки право выбрать другой клуб, не Симонс первый, не Дро последний.
Погоди, тут в комментариях уже его окрестили дровосеком средней руки и уже решили что его карьера загублена.
