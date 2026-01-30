Ханси Флик: «У Дро было бы большое будущее в «Барсе». Я разочарован, но он все равно мне очень нравится»

Флик: у Дро было бы большое будущее в «Барсе».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался об уходе Дро Фернандеса в «ПСЖ».

«Я не хочу ничего говорить по этому поводу. Мне очень нравится Дро, но, конечно, я разочарован. Он тоже это знает, но он мне очень нравится.

Здесь у Дро было бы большое будущее. Он принял другое решение, которое я должен уважать. Это футбол», – сказал Флик.