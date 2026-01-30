Защитник «Локо» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой». Он сдал билеты и пропустил просмотр (Legalbet)

Защитник «Локомотива» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой».

Защитник «Локомотива » Марк Мампасси отказался ехать на сборы в «Балтику» и не перейдет в калининградский клуб.

22-летний футболист сдал билеты и пропустил просмотр в команде Андрея Талалаева, сообщает Legalbet.

Ранее сорвалась аренда Марка в «Айнтрахт» Брауншвейг.

В декабре 2021 года «Локомотив» купил Мампасси у «Шахтера» за 4 млн евро . Позже игроку оформили паспорт гражданина РФ.

В прошлом сезоне Мампасси выступал за бельгийский «Кортрейк», провел 14 матчей и забил 1 гол. В этом сезоне он не играл, его подробная статистика – здесь .