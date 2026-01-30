  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Локо» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой». Он сдал билеты и пропустил просмотр (Legalbet)
Защитник «Локо» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой». Он сдал билеты и пропустил просмотр (Legalbet)

Защитник «Локомотива» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой».

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси отказался ехать на сборы в «Балтику» и не перейдет в калининградский клуб.

22-летний футболист сдал билеты и пропустил просмотр в команде Андрея Талалаева, сообщает Legalbet.

Ранее сорвалась аренда Марка в «Айнтрахт» Брауншвейг.

В декабре 2021 года «Локомотив» купил Мампасси у «Шахтера» за 4 млн евро. Позже игроку оформили паспорт гражданина РФ. 

В прошлом сезоне Мампасси выступал за бельгийский «Кортрейк», провел 14 матчей и забил 1 гол. В этом сезоне он не играл, его подробная статистика – здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoМарк Мампасси
logoЛокомотив
logoБалтика
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да он бы не вывез требований диктатора Талалаева
Почти год без футбола ведь...
Ответ Константин Филимонов
Да он бы не вывез требований диктатора Талалаева Почти год без футбола ведь...
Согласен полностью с вами
Ответ Константин Филимонов
Да он бы не вывез требований диктатора Талалаева Почти год без футбола ведь...
А зачем? Ведь денежки идут. Ох, какие крупные деньжищи
какой важный курица
А чего он хочет? Реал, Арсенал, Баварию? Балтика для такого бревна за счастье. Поле должен в Калининграде целовать.
Ответ Андоррский почтальон
А чего он хочет? Реал, Арсенал, Баварию? Балтика для такого бревна за счастье. Поле должен в Калининграде целовать.
Видимо Балтика даже перебор. Посмотрел на канале Балтики короткое видео с теста Гакона где валились Йенне и Манелов и решил ну его нафиг. ))
Эфиоп твoю мать...
Ответ Lange
Эфиоп твoю мать...
Сапатер 2. Лавочник епта
Ему в Калининграде холодно же. Очевидно, что не подпишется
Оштрафовать в такой же сумме, как Венднла - 700 тысяч евро.
Ответ Анатолий Смирнов
Оштрафовать в такой же сумме, как Венднла - 700 тысяч евро.
А за что? Тебя на работе можно сдать в аренду без твоего согласия?
Ответ NoN
А за что? Тебя на работе можно сдать в аренду без твоего согласия?
А мампаси ходит на работу?
Он еще в Локо, я бы и не вспомнил если б не написали? Жесть. Я думал он где-нибудь в Анголе или вообще закончил.
Это изначально звучало, как бред
Мартышкины закидоны
Ответ Влад Хорошёв
Мартышкины закидоны
он же русский
Ответ Okaka
он же русский
Нам-то не гони
Запутался в инсайдах. Вроде же была инфа со ссылкой на немецкий клуб, что он выехал в Бельгию для оформления документов? А тут пишут, что сорвалась аренда.
