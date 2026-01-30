Защитник «Локо» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой». Он сдал билеты и пропустил просмотр (Legalbet)
Защитник «Локомотива» Мампасси отказался от сбора с «Балтикой».
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси отказался ехать на сборы в «Балтику» и не перейдет в калининградский клуб.
22-летний футболист сдал билеты и пропустил просмотр в команде Андрея Талалаева, сообщает Legalbet.
Ранее сорвалась аренда Марка в «Айнтрахт» Брауншвейг.
В декабре 2021 года «Локомотив» купил Мампасси у «Шахтера» за 4 млн евро. Позже игроку оформили паспорт гражданина РФ.
В прошлом сезоне Мампасси выступал за бельгийский «Кортрейк», провел 14 матчей и забил 1 гол. В этом сезоне он не играл, его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
34 комментария
