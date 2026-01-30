Орлов считает, что «Зениту» не стоит возвращать Халка: «Он легенда, но должна быть свежая кровь»

Орлов считает, что Халка нет смысла возвращать в «Зенит».

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» не стоит возвращать Халка в состав.

Бразильскому форварду 39 лет, он выступает за «Атлетико Минейро».

– Стоит ли вернуть Халка на сезон в «Зенит»? Он же сейчас играет лучше, чем любой нападающий РПЛ.

– Лучше ли? (смеется) Ну, не знаю, тут надо сравнить. Но зачем? Я думаю, нет смысла. У нас же появлялись молодые. Что такое спорт, что такое футбол – свежая кровь должна быть. Кондаков и вот такие ребята, скорее, должны заявлять о себе. И тренеры должны давать им зеленую дорогу. Это самое главное – свежие имена. А Халк – это история, легенда. Не стоит [возвращать Халка], – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».