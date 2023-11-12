Винисиуса снова провоцировали трибуны, но он ответил эпично

Во время субботнего матча «Реала» с «Валенсией» (5:1) Винисиус Жуниор вновь стал объектом нападок расистов.

Как сообщается, во время игры болельщики скандировали: «Винисиус, ты – обезьяна».

Но бразилец не позволил ненависти повлиять на свою игру и показал мастер-класс, завершившийся голом. А после подозвал Камвингу и начал танцевать.

Винисиус неоднократно становился жертвой расистских нападок, наиболее громкая из которых произошла в мае на «Месталье».