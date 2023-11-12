Говорит Мадрид
Блог

Винисиуса снова провоцировали трибуны, но он ответил эпично

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Во время субботнего матча «Реала» с «Валенсией» (5:1) Винисиус Жуниор вновь стал объектом нападок расистов.

Как сообщается, во время игры болельщики скандировали: «Винисиус, ты – обезьяна».

Но бразилец не позволил ненависти повлиять на свою игру и показал мастер-класс, завершившийся голом. А после подозвал Камвингу и начал танцевать.

Винисиус неоднократно становился жертвой расистских нападок, наиболее громкая из которых произошла в мае на «Месталье».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Вот так и должен реагировать!Хорошей игрой и голами,ну и весело отмечать их)Это лучший ответ на провокации.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий