Чемпионат Испании. «Мальорка» разгромила «Севилью»

В Испании прошли матчи 22-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Эспаньол» на своем поле проиграл «Алавесу» (1:2).

В субботу «Барселона» победила «Эльче» (3:1), «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» (0:0).

В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» поделил очки с «Сосьедадом» Арсена Захаряна (1:1). 

Чемпионат Испании

22-й тур

Ла Лига Испания. 22 тур
1 февраля 13:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+13’
Чаваррия
  Мбаппе
90’
+10’
90’
+9’
Эспино
83’
Ахомаш   Мартин
83’
Паласон   Луис Фелипе
Винисиус Жуниор
83’
83’
Ахомаш
82’
Баталья
80’
Сисс
77’
Альваро Гарсия   Эспино
Гюлер   Родриго
77’
Хейсен   Алаба
77’
72’
Оскар Валентин
Себальос
69’
65’
Паласон
Мастантуоно   Гонсало Гарсия
60’
57’
Чаваррия
56’
Де Фрутос   Диас
56’
Гумбау   Оскар Валентин
53’
Гумбау
49’
  Де Фрутос
Асенсио   Себальос
46’
2тайм
Перерыв
  Винисиус Жуниор
15’
Беллингем   Браим Диас
10’
Реал Мадрид
Куртуа, Хейсен, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Альваро Каррерас, Себальос, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Лунин, Алаба, Родриго, Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Карвахаль
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Сисс, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Карденас, Луис Фелипе, Камельо, Диас, Алеман, Балиу, Нтека, Эспино, Трехо, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Мартин
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
1 февраля 15:15, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
90’
+7’
Таррега
Льоренте   Гомес
90’
+1’
Антони   Ортис
90’
+1’
  Форнальс
88’
85’
Фулькье
80’
Копете   Таррега
77’
Риоха   Диего Лопес
72’
Бельтран   Андре Алмейда
72’
Пепелу   Сантамария
71’
Дуро   Садик
Чими Авила   Гарсия
67’
53’
Пепелу
50’
Джемерт
Альтимира   Форнальс
46’
2тайм
Перерыв
  Чими Авила
23’
20’
  Риоха
13’
Пепелу
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Льоренте, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Деосса, Антони, Чими Авила
Запасные: Гомес, Корралехо, Адриан, Бакамбу, Ортис, Форнальс, Гарсия, Лопес
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Герра, Сантамария, Диего Лопес, Ирансо, Андре Алмейда, Садик, Абриль, Пере Гарсия, Нуньес, Таррега, Рамазани, Хесус Васкес
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
1 февраля 17:30, Колисеум
Логотип домашней команды
Хетафе
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
Васкес   Ньом
90’
Фемения   Санкрис
90’
Дуарте   Боселли
90’
81’
Фер Лопес   Аспас
Сатриано   Лисо
77’
77’
Эль-Абделлауи   Руэда
76’
Иглесиас   У. Альварес
Мартин   Хави Муньос
68’
68’
Сведберг   Дуран
68’
Мингеса   Каррейра
61’
Иглесиас
2тайм
Перерыв
Сатриано
35’
19’
Мориба
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Летачек, Рико, да Коста, Ньом, Боселли, Рикельме, Монтес, Хави Муньос, Хуанми, Санкрис, Лисо
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Фер Лопес, Мингеса, Мориба, Роман, Эль-Абделлауи, Иглесиас
Запасные: Каррейра, Руэда, Жуджла, Аспас, Дуран, Лаго, Айду, Сотело, У. Альварес, Вильяр, Фернандес, Домингес
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
1 февраля 20:00, Сан-Мамес
Логотип домашней команды
Атлетик
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
  Руис де Галаррета
88’
85’
Марин   Муньос
Паредес
84’
83’
Браис Мендес
Аресо   Горосабель
79’
77’
Ойарсабаль   Оускарссон
77’
Гедеш   Уэсли
Исета
75’
Беренгер   Исета
72’
Н. Уильямс   И. Уильямс
72’
Аресо
69’
63’
Горрочатеги   Туррьентес
63’
Сучич   Браис Мендес
Унаи Гомес   Наварро
62’
Берчиче
56’
51’
Мартин
Рего Мора   Руис де Галаррета
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Гедеш
23’
Субельдия
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Паредес, Аресо, Рего Мора, Хаурегисар, Н. Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер, Гурусета
Запасные: Горосабель, Весга, Руис де Галаррета, Санчес, Наварро, Исета, Монреаль, И. Уильямс, Йерро, Падилья, Серрано
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Марин, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Фрага, Элустондо, Туррьентес, Браис Мендес, Оускарссон, Одриосола, Эррера, Каррикабуру, Уэсли, Диас, Муньос, Очиенг
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
2 февраля 20:00, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Севилья
Матч окончен
  Торре
90’
+6’
Саму Кошта   Торре
90’
+2’
Мурики   Пратс
90’
+1’
90’
Агуме
Виржили   Фернандес
84’
Дардер   Морланес
83’
79’
Фабиу Кардозу   Соу
79’
Мопе   И. Ромеро
  Дардер
74’
60’
Пеке   Санчес
60’
Хуанлу Санчес   Эджуке
Асано   А. Санчес
55’
  Саму Кошта
53’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Мопе
Маскарель
44’
  Мурики
26’
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Асано, Мурики
Запасные: Морей, А. Санчес, Бергстрем, Олаисола, Торре, Льябрес, Морланес, Фернандес, Калумба, Тони Лато, Раильо, Пратс
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Хуанлу Санчес, Салас, Фабиу Кардозу, Кармона, Менди, Пеке, Агуме, Мопе, Адамс
Запасные: Альберто Флорес, Кастрин, Санчес, Гаттони, Жордан, Эджуке, Сьерра, Соу, Буэно, И. Ромеро, Нюланд, Мартинес Гауна
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
30 января 20:00, RCDE Стэдиум
Логотип домашней команды
Эспаньол
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
У. Гонсалес   Пикель
84’
Калеро   Рубио
84’
Ридель   Санчес
78’
74’
Тони Мартинес   Гуриди
71’
  Бойе
61’
Калебе   Гевара
61’
Парада   Энрикес
Каррерас   Милья
57’
Терратс   Долан
57’
46’
Бенавидес   Гарсес
2тайм
Перерыв
40’
Парада
27’
  Антонио Бланко
  Фернандес
15’
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Ридель, Терратс, Экспосито, У. Гонсалес, Каррерас, Кике Гарсия, Фернандес
Запасные: Пикель, Фортуньо, Эль-Хилали, Рока, Тристан, Салинас, Рубио, Долан, Санчес, Лосано, Милья
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Бенавидес, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Монтеро, Гарсес, Гевара, Реббаш, Маньяс, Энрикес, Р. Фернандес, Теналья, Перес Идальго, Гуриди
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
31 января 13:00, Нуэво Карлос Тартьере
Логотип домашней команды
Реал Овьедо
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Жирона
Матч окончен
Коломбатто   Дендонкер
87’
80’
Цыганков
79’
Бельтран   Стуани
  Шаира
74’
Начо Видаль   Лукас Аихадо
70’
Сибо   Фонсека
70’
70’
Мартин   Витцель
69’
Хиль   Эчеверри
69’
А. Мартинес   Ринкон
Рейна   Касорла
64’
Хассан   Фернандес
64’
2тайм
Перерыв
Карму
39’
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Костас, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Кальво, Форес, Илич, Касорла, Дендонкер, Pablo Menéndez Agudín, Молдован, Нарваэс, Лукас Аихадо, Фонсека, Фернандес, Борбас
1тайм
Жирона:
тер Стеген, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Лемар, Бельтран, Мартин, Хиль, Ванат, Цыганков
Запасные: Рока, Курума, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Ринкон, Франсес, Гассанига, Витцель, Стуани, Абель Руис, Давид Лопес, Эчеверри
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
31 января 15:15, Эль-Садар
Логотип домашней команды
Осасуна
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
90’
Вейга
83’
Жерар Морено   Олувасейи
Рубен Гарсия   Бретонес
76’
Будимир   Рауль Гарсия
76’
Лиши
75’
75’
Парехо   Комесанья
75’
Микаутадзе   Бьюкенен
Торро
72’
70’
  Жерар Морено
Моро   Орос
62’
46’
Педраса   С. Кардона
Катена   Эррандо
46’
2тайм
Перерыв
  Будимир
45’
+2’
Катена
38’
  Муньос
20’
19’
Педраса
17’
  Жерар Морено
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Моро, Муньос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Эррандо, Орос, Бретонес, Аргибиде, Фернандес, Муньос, Осамбела, Барха, Мойсес Гомес, Хуан Крус, Рауль Гарсия, Беккер
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Лопес Кортес, Тенас, С. Кардона, Наварро, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Фриман, Масиа
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
31 января 17:30, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Оласагасти
90’
+2’
Ромеро   Абед
89’
Адри
84’
Тунде   Кортес
75’
Карлос Альварес   Оласагасти
75’
73’
Н. Гонсалес   Монсеррате
Лосада   Этта-Эйонг
59’
59’
Льоренте   Алекс Баэна
58’
Альмада   Пубиль
Каштру
58’
50’
Барриос   Коке
46’
Лангле   Ганцко
2тайм
Перерыв
Морено   Ману Санчес
29’
27’
Серлот   Альварес
21’
Лангле
Леванте
Райан, Маттурро, Морено, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Лосада, Карлос Альварес, Тунде, Ромеро
Запасные: Куньят, Абед, Перес, Ману Санчес, Арриага, Этта-Эйонг, Оласагасти, Кортес, Эспи, Примо, Венседор, Моралес
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Н. Гонсалес, Кардозо, Барриос, Льоренте, Альмада, Серлот
Запасные: Муссо, Ганцко, Хименес, Эскивель, Пубиль, Алекс Баэна, Коке, Монсеррате, Альварес
Подробнее
Ла Лига Испания. 22 тур
31 января 20:00, Мартинес Валеро
Логотип домашней команды
Эльче
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
де Йонг
84’
Фермин Лопес   Касадо
84’
Кунде   Араухо
Мендоса
76’
А. Родригес   Сепеда
75’
Аффенгрубер   Петро
74’
Сарабия
74’
72’
  Рэшфорд
62’
Ольмо   Берналь
62’
Ферран Торрес   Левандовски
Диангана   Мартим Нету
60’
Андре Силва   Боаяр
60’
Агуадо   Редондо
56’
46’
Рафинья   Рэшфорд
2тайм
Перерыв
40’
  Ферран Торрес
Дональд
38’
  А. Родригес
29’
6’
  Ямаль
Эльче
Пенья, Дональд, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Диангана, Валера, Агуадо, Мендоса, Педроса, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Сальвадор, Боаяр, Дельгадо, Мартим Нету, Эрраис, де Сантьяго, Петро, Редондо, Санчес Мантекон, Дитуро, Итурбе, Сепеда
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Кочен, Берналь, Шченсны, Араухо, Мартин, Бардагжи, Жоау Канселу, Левандовски, Рэшфорд, Касадо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Penalti a favor del Real Madrid!🥳😂
Не первый год уже на страже ворот соперников стоит ферран
Мне иногда кажется, что Атлетико работает с букмекерами.
По другому очень сложно объяснить игру и результаты команды.

Сейчас, если что, они играют с аутсайдером. Третья команда Ла Лиги. Смешно ))))
Вперед Барса, назад Мадрид))
Скоро для судейского реала судьи придумают третий тайм
Ответ Tony Montana.
Скоро для судейского реала судьи придумают третий тайм
Ага, но в этом матче всё по делу было 😂😂😂
Френки красиво уложил всю оборону
Заголовок конечно... "Реал одолел Райо"))
90+9 Мбаппе пенальти ™ - фирменный стиль "одоления" обиженными всех соперников.
Карма Ямаля как-то работает не так, удивительно да?
Котлетико 😂
Ферран теперь и как защитник
