Чемпионат Испании. «Мальорка» разгромила «Севилью»

В Испании прошли матчи 22-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Эспаньол» на своем поле проиграл «Алавесу» (1:2).
В субботу «Барселона» победила «Эльче» (3:1), «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» (0:0).
В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» поделил очки с «Сосьедадом» Арсена Захаряна (1:1).
Чемпионат Испании
22-й тур
Мастантуоно Гонсало Гарсия
Реал Мадрид
Куртуа, Хейсен, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Альваро Каррерас, Себальос, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Лунин, Алаба, Родриго, Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Карвахаль
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Сисс, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Карденас, Луис Фелипе, Камельо, Диас, Алеман, Балиу, Нтека, Эспино, Трехо, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Мартин
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Льоренте, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Деосса, Антони, Чими Авила
Запасные: Гомес, Корралехо, Адриан, Бакамбу, Ортис, Форнальс, Гарсия, Лопес
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Герра, Сантамария, Диего Лопес, Ирансо, Андре Алмейда, Садик, Абриль, Пере Гарсия, Нуньес, Таррега, Рамазани, Хесус Васкес
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Летачек, Рико, да Коста, Ньом, Боселли, Рикельме, Монтес, Хави Муньос, Хуанми, Санкрис, Лисо
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Фер Лопес, Мингеса, Мориба, Роман, Эль-Абделлауи, Иглесиас
Запасные: Каррейра, Руэда, Жуджла, Аспас, Дуран, Лаго, Айду, Сотело, У. Альварес, Вильяр, Фернандес, Домингес
Рего Мора Руис де Галаррета
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Паредес, Аресо, Рего Мора, Хаурегисар, Н. Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер, Гурусета
Запасные: Горосабель, Весга, Руис де Галаррета, Санчес, Наварро, Исета, Монреаль, И. Уильямс, Йерро, Падилья, Серрано
Реал Сосьедад:
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Марин, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Фрага, Элустондо, Туррьентес, Браис Мендес, Оускарссон, Одриосола, Эррера, Каррикабуру, Уэсли, Диас, Муньос, Очиенг
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Асано, Мурики
Запасные: Морей, А. Санчес, Бергстрем, Олаисола, Торре, Льябрес, Морланес, Фернандес, Калумба, Тони Лато, Раильо, Пратс
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Хуанлу Санчес, Салас, Фабиу Кардозу, Кармона, Менди, Пеке, Агуме, Мопе, Адамс
Запасные: Альберто Флорес, Кастрин, Санчес, Гаттони, Жордан, Эджуке, Сьерра, Соу, Буэно, И. Ромеро, Нюланд, Мартинес Гауна
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Ридель, Терратс, Экспосито, У. Гонсалес, Каррерас, Кике Гарсия, Фернандес
Запасные: Пикель, Фортуньо, Эль-Хилали, Рока, Тристан, Салинас, Рубио, Долан, Санчес, Лосано, Милья
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Бенавидес, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Монтеро, Гарсес, Гевара, Реббаш, Маньяс, Энрикес, Р. Фернандес, Теналья, Перес Идальго, Гуриди
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Костас, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Кальво, Форес, Илич, Касорла, Дендонкер, Pablo Menéndez Agudín, Молдован, Нарваэс, Лукас Аихадо, Фонсека, Фернандес, Борбас
Жирона:
тер Стеген, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Лемар, Бельтран, Мартин, Хиль, Ванат, Цыганков
Запасные: Рока, Курума, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Ринкон, Франсес, Гассанига, Витцель, Стуани, Абель Руис, Давид Лопес, Эчеверри
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Моро, Муньос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Эррандо, Орос, Бретонес, Аргибиде, Фернандес, Муньос, Осамбела, Барха, Мойсес Гомес, Хуан Крус, Рауль Гарсия, Беккер
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Лопес Кортес, Тенас, С. Кардона, Наварро, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Фриман, Масиа
Карлос Альварес Оласагасти
Леванте
Райан, Маттурро, Морено, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Лосада, Карлос Альварес, Тунде, Ромеро
Запасные: Куньят, Абед, Перес, Ману Санчес, Арриага, Этта-Эйонг, Оласагасти, Кортес, Эспи, Примо, Венседор, Моралес
Атлетико:
Облак, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Н. Гонсалес, Кардозо, Барриос, Льоренте, Альмада, Серлот
Запасные: Муссо, Ганцко, Хименес, Эскивель, Пубиль, Алекс Баэна, Коке, Монсеррате, Альварес
Ферран Торрес Левандовски
Эльче
Пенья, Дональд, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Диангана, Валера, Агуадо, Мендоса, Педроса, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Сальвадор, Боаяр, Дельгадо, Мартим Нету, Эрраис, де Сантьяго, Петро, Редондо, Санчес Мантекон, Дитуро, Итурбе, Сепеда
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Кочен, Берналь, Шченсны, Араухо, Мартин, Бардагжи, Жоау Канселу, Левандовски, Рэшфорд, Касадо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
