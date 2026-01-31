«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
«Милан» хочет купить Хосе Хименеса.
Хосе Хименес летом может оказаться в Серии А.
Как сообщает As, возможность подписания защитника «Атлетико» изучает «Милан». «Россонери» уже делали запрос на эту тему.
Мадридцы же продавать 31-летнего уругвайца не собираются.
Отмечается, что если договориться с клубом Ла Лиги все же удастся, то Хименес, вероятно, обойдется дешевле 30 млн евро.
В этом сезоне Хосе принял участие в 8 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39906 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
