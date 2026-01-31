«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)

«Милан» хочет купить Хосе Хименеса.

Хосе Хименес летом может оказаться в Серии А.

Как сообщает As, возможность подписания защитника «Атлетико » изучает «Милан ». «Россонери» уже делали запрос на эту тему.

Мадридцы же продавать 31-летнего уругвайца не собираются.

Отмечается, что если договориться с клубом Ла Лиги все же удастся, то Хименес, вероятно, обойдется дешевле 30 млн евро.

В этом сезоне Хосе принял участие в 8 матчах Ла Лиги . Его статистику можно изучить здесь .