Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»

Роналду отреагировал на свой 961-й гол в карьере.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на свой 961-й гол в карьере.

40-летний португалец забил победный мяч в игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Холудом» (3:0).

«Идем к вершине!» – написал Роналду.

«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Посмотрел первый тайм, он за всё время мяча ни разу не коснулся, разве что в начале, когда Феликс хотел сам пробить по мячу. Интересно, его специально выключают из комбинаций, чтобы он назад не пасовал? А ведь он уже несколько лет играет примерно на таком уровне - чисто в режиме "попасть/не попасть по воротам", остальное же в протоколе не отображается. Зато как забьёт, и новости пойдут, и соцсеть можно взрывать своими высказываниями. Какой-то сюрреализм. А ведь Португалии с ним ещё ЧМ играть.
Ответ С дивана виднее
Посмотрел первый тайм, он за всё время мяча ни разу не коснулся, разве что в начале, когда Феликс хотел сам пробить по мячу. Интересно, его специально выключают из комбинаций, чтобы он назад не пасовал? А ведь он уже несколько лет играет примерно на таком уровне - чисто в режиме "попасть/не попасть по воротам", остальное же в протоколе не отображается. Зато как забьёт, и новости пойдут, и соцсеть можно взрывать своими высказываниями. Какой-то сюрреализм. А ведь Португалии с ним ещё ЧМ играть.
Смотрим 2025 год. Матчи Португалии:
Дании забил, Германии забил, Испании забил, Армении забил, Венгрии забил.
Португалия выиграла лигу наций, заняла первое место в отборе.
Действительно это слабый уровень?
Ответ Низкие Коэффициенты
Смотрим 2025 год. Матчи Португалии: Дании забил, Германии забил, Испании забил, Армении забил, Венгрии забил. Португалия выиграла лигу наций, заняла первое место в отборе. Действительно это слабый уровень?
не забудь ещё другие топ сборные перечислить, такие как, Фареры, Андорра гибралтар, Косово, Лихтенштейн Люксембург, Андорра Кипр Словения Румыния, сан марино
Тоже смотрел матч, и давно заметил, что в саудовской Аравии он для болельщиков не интересен. в первый год да, ходили болельщики других команд на эту мумию, сейчас стадионы полупустые, в каждом матче болельщики стебаются над ним, что-то кричат в его сторону, или *Месси Месси Месси, по игре он просто реально тупо стоит весь матч в коробке и просто добивает, это уже не футболист, не помню когда за последние годы он обвел игроков, или забил со штрафного,, короче полный ужас.
Ответ Максим Макс_1116879745
Тоже смотрел матч, и давно заметил, что в саудовской Аравии он для болельщиков не интересен. в первый год да, ходили болельщики других команд на эту мумию, сейчас стадионы полупустые, в каждом матче болельщики стебаются над ним, что-то кричат в его сторону, или *Месси Месси Месси, по игре он просто реально тупо стоит весь матч в коробке и просто добивает, это уже не футболист, не помню когда за последние годы он обвел игроков, или забил со штрафного,, короче полный ужас.
Комментарий удален модератором
Ответ Domian
Комментарий удален модератором
это факт, элементарно, вчера пол стадиона болельщиков, когда аль наср в гостях, и причём во всех выездных матчах такое, я смотрю так по настроению, или с перемоткой.
Интересно, кстати, если он будет участвовать в турнире с детьми, эти голы пойдут в зачет?
Ответ Император Плутона
Интересно, кстати, если он будет участвовать в турнире с детьми, эти голы пойдут в зачет?
Они и шли, когда он забивал бчк, ох и знатные хороводы те дети вокруг судьи водили ))
Ответ Aleksandr Dubovik
Они и шли, когда он забивал бчк, ох и знатные хороводы те дети вокруг судьи водили ))
Несмешной 🤡
Его посты это нечто . От каждого ловлю дикую кринжатину
Ответ Alex Moorag
Его посты это нечто . От каждого ловлю дикую кринжатину
Зачем же ты это читаешь?) мазохист?
Ответ Низкие Коэффициенты
Зачем же ты это читаешь?) мазохист?
Читаем, потому что умеем. Никак не разучиться этому
По классике:
С пенальти коронный,в пустые похоронный😂
сколько лет дает интервью, все время только о себе, и Я,я,Я, . Отвратительный игрок.
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
сколько лет дает интервью, все время только о себе, и Я,я,Я, . Отвратительный игрок.
Вся тупость хейтеров Роналдо в одном комментарии))
1. Это не интервью, а пост в личной соцсети в личном аккаунте, посвящённом именно, что самому себе ( вот тебе и я, Я, я)
2. В этом посте он пишет "идем" , что означает не единственное, а множественное число, т.е. не Я , а МЫ.
3. Как блин пост в соцсети может оценить его качества, как игрока?) тогда уж человек отвратительный, а не игрок.
В общем, желаю вам почаще пользоваться мозгами, а не просто чужие мысли транслировать
Ответ Низкие Коэффициенты
Вся тупость хейтеров Роналдо в одном комментарии)) 1. Это не интервью, а пост в личной соцсети в личном аккаунте, посвящённом именно, что самому себе ( вот тебе и я, Я, я) 2. В этом посте он пишет "идем" , что означает не единственное, а множественное число, т.е. не Я , а МЫ. 3. Как блин пост в соцсети может оценить его качества, как игрока?) тогда уж человек отвратительный, а не игрок. В общем, желаю вам почаще пользоваться мозгами, а не просто чужие мысли транслировать
ааааа какой же нудный человек))))))))))))))))))) это что-то)))))!!!!!!!! не сотвори себе кумира!!!))))) 😁
Никто ведь не сомневается что он сможет забить 1000 голов, и все будут на видео. Буду рад видеть его бестройфейные сезоны еще несколько лет.
1000 уже не за горами 😄
Ответ Skip
1000 уже не за горами 😄
Не за дюнами
"вот уже 4-ый год"🤣
Рекомендуем