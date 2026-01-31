Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
Роналду отреагировал на свой 961-й гол в карьере.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на свой 961-й гол в карьере.
40-летний португалец забил победный мяч в игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Холудом» (3:0).
«Идем к вершине!» – написал Роналду.
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
Кто выиграет Лигу чемпионов?39907 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
92 комментария
Дании забил, Германии забил, Испании забил, Армении забил, Венгрии забил.
Португалия выиграла лигу наций, заняла первое место в отборе.
Действительно это слабый уровень?
С пенальти коронный,в пустые похоронный😂
1. Это не интервью, а пост в личной соцсети в личном аккаунте, посвящённом именно, что самому себе ( вот тебе и я, Я, я)
2. В этом посте он пишет "идем" , что означает не единственное, а множественное число, т.е. не Я , а МЫ.
3. Как блин пост в соцсети может оценить его качества, как игрока?) тогда уж человек отвратительный, а не игрок.
В общем, желаю вам почаще пользоваться мозгами, а не просто чужие мысли транслировать