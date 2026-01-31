Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
«Динамо» Махачкала рассматривало Рахимова на пост тренера.
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что клуб вел переговоры с Рашидом Рахимовым, возглавлявшим на тот момент «Рубин».
В итоге в конце декабря дагестанцы назначили Вадима Евсеева (экс-«Черноморец»). Рахимова уволили из казанского клуба 13 января.
«Махачкалинское «Динамо» действительно рассматривало Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера. У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином».
Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», — сказал Гаджиев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
7 комментариев
скажите правду: «не смогли дозвониться»
Гпзизов тасует тех же тренеров, что и в Уфе были. В Махачкалу только Стукалова не позовет, который обеспечил Уфе вылет из РПЛ через практически выигранные стыковые матчи.
А что сейчас мешает - Евсееву неустойку и добро пожаловать Рашид!))
Тёска тоже не хуже чем Рахимов.
Кстати, за что его уволили? Ведь, рубин играл не плохо?
