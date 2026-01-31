Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»

«Динамо» Махачкала рассматривало Рахимова на пост тренера.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что клуб вел переговоры с Рашидом Рахимовым , возглавлявшим на тот момент «Рубин».

В итоге в конце декабря дагестанцы назначили Вадима Евсеева (экс-«Черноморец»). Рахимова уволили из казанского клуба 13 января.

«Махачкалинское «Динамо » действительно рассматривало Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера. У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином ».

Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», — сказал Гаджиев.