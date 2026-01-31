«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека Тоби Коллиера в «Халл» из Чемпионшипа на правах аренды до конца сезона.
В первой половине сезона 22-летний англичанин выступал за «Вест Бромвич», откуда был отозван в конце декабря из-за травмы.
В текущем розыгрыше Чемпионшипа Коллиер провел 12 матчей, сделав одну голевую передачу.
Также на счету полузащитника 13 игр за «МЮ» за карьеру.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39907 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
