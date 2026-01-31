«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека Тоби Коллиера в «Халл» из Чемпионшипа на правах аренды до конца сезона.

В первой половине сезона 22-летний англичанин выступал за «Вест Бромвич», откуда был отозван в конце декабря из-за травмы.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа Коллиер провел 12 матчей, сделав одну голевую передачу.

Также на счету полузащитника 13 игр за «МЮ» за карьеру.