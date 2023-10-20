«Никто не сказал мне». Анчелотти ответил на жалобы игроков «Реала»

Общаясь со СМИ в преддверии субботнего матча с «Севильей», Карло Анчелотти ответил на последние претензии Родриго. Бразилец признался, что ему не нравится играть в роли 9-го номера.

«Иногда некоторым приходится жертвовать собой ради требований команды, как, например, Эдуардо Камавинга или Орельену Тчуамени. В первую очередь – требования команды, а потом уже желание игрока.

Я заранее сообщаю, где они будут играть, и никто не сказал мне, что не хочет играть на той или иной позиции. Никто.

Однажды я поставил [Серхио] Рамоса на позицию опорного полузащитника, ему это не понравилось, но таковы были требования команды, и он это сделал. И все так делают. Это очень хорошо определяется одним словом, и это альтруизм. Мы должны быть альтруистами», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Родриго забил всего один гол и отдал одну передачу в 11 матчах.