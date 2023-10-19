Беллингема на тренировки возит мама. Но иногда добраться до базы «Мадрида» Джуду помогает одноклубник

Беллингем мгновенно стал звездой Ла Лиги. За 10 матчей в футболке «Мадрида», англичанин забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Вместе с Винисиусом он делит первую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Испании.

Но все же в некоторых вопросах Джуду до сих пор нужна помощь родителей. Журналист Марио Кортегана со ссылкой на источник в «Мадриде» сообщил, что на тренировки 20-летнего полузащитника возит мама.

Когда женщина не может подкинуть сына на базу «королевского клуба», Беллингем добирается до места назначения вместе с Винисиусом, пишет Кортегана.

Грех не вспомнить забавную историю, которую в декабре прошлого года о Джуде рассказал защитник «Эвертона» и сборной Англии Конор Коуди:

«На днях Беллингем сказал, что мама застилает ему постель, это чистая правда. Мы говорим об одном из лучших игроков в мире. Хендо [Хендерсон] сидит за ужином и говорит: «Что?»

А Джуд отвечает: «Да, моя мама заправляет мне кровать». И Хендо тогда просто разнес его».

В то время Джуд признавался, что мама – главный человек в его жизни: «Думаю, сейчас она важнее всех. Даже важнее всех моих тренеров, если честно».

Похоже, почти за год мало что изменилось. Здорово, что маму Беллингема при необходимости может подстраховать Винисиус. С такой заботой Джуд точно не пропадет.