  • Талалаев о «Балтике»: «Сделали заказ, чтобы вместо Сауся, Луны и Уткина пришли более универсальные игроки, способные закрыть не одну позицию, а несколько»
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб старается приобретать более универсальных игроков.

В январе калининградцев покинули Диего Луна, Даниил Уткин и Владислав Саусь.

«Мы сделали заказ [спортивному отделу], что футболисты, которых мы возьмем вместо Сауся, Луны и Уткина, должны быть более универсальными, чтобы закрывалась не одна позиция, а несколько. 

Потому что у нас хватает игроков, которых мы развиваем постепенно, которые прибавляют в мастерстве. Но если брать универсальность игроков, то здесь у нас есть определенные сложности», — сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
возможные трансферы
logoАндрей Талалаев
logoВладислав Саусь
logoДиего Луна Флорес
logoДаниил Уткин
Ответ Алексей Софронов_1116242375
На Вайлдберриз?
Алиэкспресс
Ответ alexsem69
Алиэкспресс
на алике Слуцкий заказывает
Курьер привезёт бургер и картошку фри
Талалаев делает неслабые такие запросы для своего спортивного отдела. Модно конечно таких игроков найти, но не за копейки. Либо это совершенно иной, а разы более высокий уровень работы спортивнгго зиректора должен быть.
Ответ ЕгориЙ
Талалаев делает неслабые такие запросы для своего спортивного отдела. Модно конечно таких игроков найти, но не за копейки. Либо это совершенно иной, а разы более высокий уровень работы спортивнгго зиректора должен быть.
Бевеева же подписали, который оба фланга может закрывать. Иногда умеет Маргарин, получается
Ответ ЕгориЙ
Талалаев делает неслабые такие запросы для своего спортивного отдела. Модно конечно таких игроков найти, но не за копейки. Либо это совершенно иной, а разы более высокий уровень работы спортивнгго зиректора должен быть.
Ну Варатынова за 0 в Химки взяли. А чел и левого инсайда может сыграть, и пцз, и пз. Умение играть на разных позициях вообще никак не связано с уровнем игры. И почти никак не связано со стоимостью.
интересно кого смогут привезти, весьма любопытно готова ли Балтика делом подкрепить амбиции тренера и на дистанции конкурировать с топами за медали...
Ответ </c/>
интересно кого смогут привезти, весьма любопытно готова ли Балтика делом подкрепить амбиции тренера и на дистанции конкурировать с топами за медали...
Им бы по зарплате начать конкурировать которую они готовы игрокам предложить, в среднем 150-250 тысяч евро годовая зарплата игроков...
С такими предложениями даже средние игроки стоимостью 2-5млн не факт что поедут...
Ответ White_Chaos
Им бы по зарплате начать конкурировать которую они готовы игрокам предложить, в среднем 150-250 тысяч евро годовая зарплата игроков... С такими предложениями даже средние игроки стоимостью 2-5млн не факт что поедут...
можно не плохих игроков искать недорого, тут скорее можно предложить перспективу борьбы за медали и шансов на усиление больше...
Через 10 дней - " С заказом возникли проблемы . Остался только уценённый товар с травмами и ссадинами , стоявший на витрине"
Из этой новости узнал, что Даниил Уткин был в "Балтике" 😯
Заказать — это только полдела, и это ещё не значит угодить тренеру. В этом деле много всяких тонкостей и нюансов. Например, немаловажное значение имеют личностные качества. То есть как будет человек вести себя в коллективе, как будет вести себя с тренерским штабом. Например, недавно в Балтике был такой футболист под фамилией Радиковский (воспитанник Локомотива или, как модно сейчас говорить, проводниц). И вроде с виду интересный игрок: может сыграть центрфорварда, подключиться к атаке, сыграть в подыгрыше. Но его отправили из Балтики, и сейчас он уже находится на просмотре в Роторе. Тренерский штаб посчитал, что футболист не сможет стать частью семьи балтийцев.

Есть ещё один пример — тире больная мозоль калининградцев — Алекс Фернандес. Очень качественный футболист атаки. Бразилец обладает большим набором качеств. Может на скорости обыграть один в один. Может на носовом платке дёрнуть двоих-троих, выдать шикарный пас на партнёра, сам завершить эпизод, мощно пробить — в общем, обладает всем необходимым арсеналом полузащитника. Однажды ему даже пророчили карьеру Малкома. Между прочим, в своё время на него засматривались многие топ-клубы России. Но потом что-то пошло не так. С приходом Талалаева совсем всё стало совсем плохо. В итоге парня отдали в аренду в Азербайджан, и на этом его история в Балтике практически закончилась. Если верить местным источникам, бразилец не смог найти компромисса со своим тренерским штабом, а конкретно с Талалаевым. Поэтому личные качества для такого тренера, как Талалаев, возможно, даже важнее, чем всё остальное. Ему, по сути, нужна заготовка футболиста, чтобы все пораметры с точки зрения человеческих качеств подходили под его видение и требования, всё остальное возьмёт на себя.

Простой пример — Беликов Иван. С виду дерево деревом. Играл в Твери, до этого вообще где-то в Незалежной тусовался. Сейчас один из лучших игроков Балтики, играет опорника. Пройдёт сезон-другой и вырастит в игрока сборной России. Но опять же это возможно только при таком тренере как Талалаев. Не думаю, что в любом другом клубе Ваня Беликов попал бы хотя бы просто на скамейку...
