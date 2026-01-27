Талалаев о «Балтике»: «Сделали заказ, чтобы вместо Сауся, Луны и Уткина пришли более универсальные игроки, способные закрыть не одну позицию, а несколько»
Талалаев: вместо Сауся, Луны и Уткина должны прийти более универсальные игроки.
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб старается приобретать более универсальных игроков.
В январе калининградцев покинули Диего Луна, Даниил Уткин и Владислав Саусь.
«Мы сделали заказ [спортивному отделу], что футболисты, которых мы возьмем вместо Сауся, Луны и Уткина, должны быть более универсальными, чтобы закрывалась не одна позиция, а несколько.
Потому что у нас хватает игроков, которых мы развиваем постепенно, которые прибавляют в мастерстве. Но если брать универсальность игроков, то здесь у нас есть определенные сложности», — сказал Талалаев.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25627 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
С такими предложениями даже средние игроки стоимостью 2-5млн не факт что поедут...
Есть ещё один пример — тире больная мозоль калининградцев — Алекс Фернандес. Очень качественный футболист атаки. Бразилец обладает большим набором качеств. Может на скорости обыграть один в один. Может на носовом платке дёрнуть двоих-троих, выдать шикарный пас на партнёра, сам завершить эпизод, мощно пробить — в общем, обладает всем необходимым арсеналом полузащитника. Однажды ему даже пророчили карьеру Малкома. Между прочим, в своё время на него засматривались многие топ-клубы России. Но потом что-то пошло не так. С приходом Талалаева совсем всё стало совсем плохо. В итоге парня отдали в аренду в Азербайджан, и на этом его история в Балтике практически закончилась. Если верить местным источникам, бразилец не смог найти компромисса со своим тренерским штабом, а конкретно с Талалаевым. Поэтому личные качества для такого тренера, как Талалаев, возможно, даже важнее, чем всё остальное. Ему, по сути, нужна заготовка футболиста, чтобы все пораметры с точки зрения человеческих качеств подходили под его видение и требования, всё остальное возьмёт на себя.
Простой пример — Беликов Иван. С виду дерево деревом. Играл в Твери, до этого вообще где-то в Незалежной тусовался. Сейчас один из лучших игроков Балтики, играет опорника. Пройдёт сезон-другой и вырастит в игрока сборной России. Но опять же это возможно только при таком тренере как Талалаев. Не думаю, что в любом другом клубе Ваня Беликов попал бы хотя бы просто на скамейку...