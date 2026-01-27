Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Елимай»
«Краснодар» обыграл «Елимай» в товарищеском матче.
Запланированные на сегодня игры «Сочи» – «Слога Добой» и «Пари НН» – «Факел» не состоялись из-за непогоды.
Товарищеский матч
«Краснодар» Россия – «Елимай» Казахстан – 2:1 (1:0)
Голы «Краснодара»: 1:0 – Мукаилов (4), 2:1 – Буркин (76).
«Краснодар» (старт): Агкацев, Оласа, Коста, Жубал, Пальцев, Ленини, Сперцян, Черников, Виктор Са, Батчи, Мукаилов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Краснодар так держать ✊✊✊
