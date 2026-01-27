Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Елимай»

«Краснодар» обыграл «Елимай» в товарищеском матче.

Запланированные на сегодня игры «Сочи» – «Слога Добой» и «Пари НН» – «Факел» не состоялись из-за непогоды.

Товарищеский матч

«Краснодар » Россия – «Елимай » Казахстан – 2:1 (1:0)

Голы «Краснодара»: 1:0 – Мукаилов (4), 2:1 – Буркин (76).

«Краснодар» (старт): Агкацев, Оласа, Коста, Жубал, Пальцев, Ленини, Сперцян, Черников, Виктор Са, Батчи, Мукаилов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.