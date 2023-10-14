😵 Винисиус не только лидер «Реала», но и оружие для трансферных переговоров. Бразилец рассказал о своей роли в трансфере Беллингема

Нападающий «Реала» Винисиус оценил свою роль в трансфере Джуда Беллингема.

«Я не знал Беллингема, но мне было известно, что другие команды сильно хотят его, поэтому я и написал ему...

То же самое я сделал и с Камавинга: в течение нескольких месяцев писал ему, что «Реал» - лучший клуб в мире.

Джуни Калафат (скаут «Реала» - примечание Sports.ru) знает, что если нужна моя помощь, то я всегда готов», - заявил Винисиус.

Напомним, что Джуд Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за €103 млн.