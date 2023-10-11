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🏰 La Operación Blindaje. Мадридский «Реал» продлил контракты сразу с пятью ключевыми игроками

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Relevo сообщает, что помимо Камавинга, четыре футболиста продлили контракты с мадридским «Реалом».

Новый контракт Вальверде будет действовать до 2028 года. Его зарплата значительно увеличится.

Винисиус уже подписал новый контракт до 2027 года. Соглашение сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Родриго и Эдер Милитао также заключили новые контракты с командой.

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Все пять игроков будут иметь оговорку о выкупе в размере 1 млрд евро.

Официальное объявление состоится в ближайшие недели.

В «Мадриде» это событие назвали La Operación Blindaje. Таким образом «Реал» защищает будущее клуба.

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