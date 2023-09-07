12 комментариев

Кроос − больше всех, Хоселу − меньше. Сколько зарабатывают футболисты «Мадрида»?
Инсайды от Capology.
Летом «Мадрид» избавился от самых высокооплачиваемых игроков: с Эденом Азаром расторгли контракт, а Карим Бензема отправился в Саудовскую Аравию свободным агентом. Вместо них пришли молодые, но уже известные игроки.
Рассмотрим зарплатную ведомость «сливочных» на сезон-2023/24 поближе.
Самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» стал немец Тони Кроос − 24,38 млн евро за сезон. Далее за ним идут Давил Алаба (22,5 млн), Лука Модрич (21,88 млн евро) и новичок Джуд Беллингем (20,83 млн).
«Королевский клуб» выписал англичанину такую же зарплату, как и Винисиусу Жуниор, но есть один нюанс: в ближайшее время бразильцу предстоит обновить контракт, истекающий в следующем сезоне.
Самые низкооплачиваемые игроки «Мадрида» − Андрей Лунин (2,81 млн) и Хоселу (2,5 млн). Тройка новичков − Кепа Аррисабалага, Фран Гарсия, Арда Гюлер − получают 9 млн, 5,21 млн и 5 млн соответственно.
Все данные представлены ресурсом Capology. Зеленая галочка означает, что зарплата верифицирована несколькими независимыми источниками.
и да, я не объективен, когда дело касается Реала, потому что люблю клуб. И если даже игрок "с#кин сын" то он всё равно НАШ "с#кин сын"!
у всех одинаково списывают, или от общего объёма зависит - так называемая "прогрессивная шкала", есть данные???
и что за третий столбец в таблице (одинаковое название со вторым столбцом - общая выплата в год, но разные значнния), в чём его смысл???