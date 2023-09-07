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Кроос − больше всех, Хоселу − меньше. Сколько зарабатывают футболисты «Мадрида»?

Ла Лига Ла Лига
Тони Кроос Тони Кроос
Хоселу Хоселу
Давид Алаба Давид Алаба
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Лука Модрич Лука Модрич
Арда Гюлер Арда Гюлер
Футбол Футбол

Инсайды от Capology.

Летом «Мадрид» избавился от самых высокооплачиваемых игроков: с Эденом Азаром расторгли контракт, а Карим Бензема отправился в Саудовскую Аравию свободным агентом. Вместо них пришли молодые, но уже известные игроки.

Рассмотрим зарплатную ведомость «сливочных» на сезон-2023/24 поближе.

Самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» стал немец Тони Кроос − 24,38 млн евро за сезон. Далее за ним идут Давил Алаба (22,5 млн), Лука Модрич (21,88 млн евро) и новичок Джуд Беллингем (20,83 млн).

«Королевский клуб» выписал англичанину такую же зарплату, как и Винисиусу Жуниор, но есть один нюанс: в ближайшее время бразильцу предстоит обновить контракт, истекающий в следующем сезоне.

Самые низкооплачиваемые игроки «Мадрида» − Андрей Лунин (2,81 млн) и Хоселу (2,5 млн). Тройка новичков − Кепа Аррисабалага, Фран Гарсия, Арда Гюлер − получают 9 млн, 5,21 млн и 5 млн соответственно.

Все данные представлены ресурсом Capology. Зеленая галочка означает, что зарплата верифицирована несколькими независимыми источниками.

12 комментариев

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Mustang Shelby
надо зп поднимать у вальверде как-то не справедливо
+3
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Нефанатик
Ответ Ruslan3132
я не могу понять, что ты постоянно делаешь на ветках Реала, будучи ярым ненавистником команды?
В чем ненависть? Объективность - это для вас чуждо. Почему игрок для вас так свят? Он лицемер. Осуждает других за то, что сделал сам. Он не последователен. Я указываю на это. И мне плевать игрок он Реала или Барсы. Как игрок Кроос мне нравится, но как человек - он лицемер. Я свои слова могу обосновать, а вы нет.
+3
-1
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Ruslan3132
Ответ Нефанатик
Это случайно не тот Кроос который поссорился с руководством Баварии из-за контракта, из-за денег ушел в Реал и теперь «считает позором» переход в СА ради денег?
я не могу понять, что ты постоянно делаешь на ветках Реала, будучи ярым ненавистником команды?
+2
-1
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Ruslan3132
Это все грязными, естественно.
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Гражданин R
Менди и 1 млн не заслуживает
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Ruslan3132
Ответ Нефанатик
В чем ненависть? Объективность - это для вас чуждо. Почему игрок для вас так свят? Он лицемер. Осуждает других за то, что сделал сам. Он не последователен. Я указываю на это. И мне плевать игрок он Реала или Барсы. Как игрок Кроос мне нравится, но как человек - он лицемер. Я свои слова могу обосновать, а вы нет.
общая тональность комментариев - негатив. Все у тебя гамно, игроки, тренер, тактика, президент и тд. Объективно, Кроос не перешёл в Реал из-за денег. Он легко отказался от 10% во время пандемии, и он заслужил каждый евро из этой ЗП. Зидану тоже Перес поставил огромную личку, когда тот пришёл во 2раз, хотя деньги всегда для Зизу были второстепенны.
и да, я не объективен, когда дело касается Реала, потому что люблю клуб. И если даже игрок "с#кин сын" то он всё равно НАШ "с#кин сын"!
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Нефанатик
Ответ Ruslan3132
общая тональность комментариев - негатив. Все у тебя гамно, игроки, тренер, тактика, президент и тд. Объективно, Кроос не перешёл в Реал из-за денег. Он легко отказался от 10% во время пандемии, и он заслужил каждый евро из этой ЗП. Зидану тоже Перес поставил огромную личку, когда тот пришёл во 2раз, хотя деньги всегда для Зизу были второстепенны. и да, я не объективен, когда дело касается Реала, потому что люблю клуб. И если даже игрок "с#кин сын" то он всё равно НАШ "с#кин сын"!
Ты очень глуп. Если мне в команде кто то не нравится я это говорю. Я не фанат этих игроков. Мне не нравился Навас и не нравился по конкретным причинам, не нравился Бэйл, не нравился Бэкхем, не нравится Винисиус и это я могу объяснить. Кроос как игрок мне нравился всегда, но он не посредственный и он перешел в Реал из-за денег. Он требовал у Баварии улучшенный контракт, он хотел продлить контракт на улучшенной личке, ему отказали и он перешел в Реал. Ошибка Баварии? Безусловно. Удача Реала безусловно. Но это не отменяет того факта что деньги решили. Ты говоришь что он заслуживает каждый евро что ему платят? Я разве говорил что не заслуживает? Я говорю что Кроос выбравший деньги в свое время не имеет права осуждать тех, кто выбирает деньги уходя в СА. Тем более тех, кто никогда не получится в своем клубе такой контракт как у Крооса. Очень удобно винить того, кто зарабатывает 1-2 млн в год в том, что он повелся на деньги, получая пои этом 20+ млн.
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Артём Поддубный
Ответ Нефанатик
Ты очень глуп. Если мне в команде кто то не нравится я это говорю. Я не фанат этих игроков. Мне не нравился Навас и не нравился по конкретным причинам, не нравился Бэйл, не нравился Бэкхем, не нравится Винисиус и это я могу объяснить. Кроос как игрок мне нравился всегда, но он не посредственный и он перешел в Реал из-за денег. Он требовал у Баварии улучшенный контракт, он хотел продлить контракт на улучшенной личке, ему отказали и он перешел в Реал. Ошибка Баварии? Безусловно. Удача Реала безусловно. Но это не отменяет того факта что деньги решили. Ты говоришь что он заслуживает каждый евро что ему платят? Я разве говорил что не заслуживает? Я говорю что Кроос выбравший деньги в свое время не имеет права осуждать тех, кто выбирает деньги уходя в СА. Тем более тех, кто никогда не получится в своем клубе такой контракт как у Крооса. Очень удобно винить того, кто зарабатывает 1-2 млн в год в том, что он повелся на деньги, получая пои этом 20+ млн.
Полностью согласен.
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Базука Базука
Ответ Ruslan3132
Это все грязными, естественно.
а налоги у них какие?
у всех одинаково списывают, или от общего объёма зависит - так называемая "прогрессивная шкала", есть данные???
и что за третий столбец в таблице (одинаковое название со вторым столбцом - общая выплата в год, но разные значнния), в чём его смысл???
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Ruslan3132
Ответ Базука Базука
а налоги у них какие? у всех одинаково списывают, или от общего объёма зависит - так называемая "прогрессивная шкала", есть данные??? и что за третий столбец в таблице (одинаковое название со вторым столбцом - общая выплата в год, но разные значнния), в чём его смысл???
примерно пополам делить, будет их чистая ЗП на карту) третий столбец для меня тоже непонятный.. лишь по трём игрокам..
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Никита Никулин
Автор
Ответ Базука Базука
а налоги у них какие? у всех одинаково списывают, или от общего объёма зависит - так называемая "прогрессивная шкала", есть данные??? и что за третий столбец в таблице (одинаковое название со вторым столбцом - общая выплата в год, но разные значнния), в чём его смысл???
Третий − бонусы
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