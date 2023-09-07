12 комментариев

Инсайды от Capology.

Летом «Мадрид» избавился от самых высокооплачиваемых игроков: с Эденом Азаром расторгли контракт, а Карим Бензема отправился в Саудовскую Аравию свободным агентом. Вместо них пришли молодые, но уже известные игроки.

Рассмотрим зарплатную ведомость «сливочных» на сезон-2023/24 поближе.

Самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» стал немец Тони Кроос − 24,38 млн евро за сезон. Далее за ним идут Давил Алаба (22,5 млн), Лука Модрич (21,88 млн евро) и новичок Джуд Беллингем (20,83 млн).

«Королевский клуб» выписал англичанину такую же зарплату, как и Винисиусу Жуниор, но есть один нюанс: в ближайшее время бразильцу предстоит обновить контракт, истекающий в следующем сезоне.

Самые низкооплачиваемые игроки «Мадрида» − Андрей Лунин (2,81 млн) и Хоселу (2,5 млн). Тройка новичков − Кепа Аррисабалага, Фран Гарсия, Арда Гюлер − получают 9 млн, 5,21 млн и 5 млн соответственно.

Все данные представлены ресурсом Capology. Зеленая галочка означает, что зарплата верифицирована несколькими независимыми источниками.