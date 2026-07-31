«Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)

«Спартак» и Даку обсуждают детали контракта.

«Спартак » еще не согласовал контракт с Мирлиндом Даку .

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что красно-белые покупают форварда «Рубина » за 11 млн евро.

По данным «РБ Спорт», о деталях договора красно-белые с футболистом сборной Албании еще не договорились. Они предлагают соглашение сроком на три года с опцией продления еще на один.

Статистику Даку можно изучить здесь .