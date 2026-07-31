«Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)
«Спартак» и Даку обсуждают детали контракта.
«Спартак» еще не согласовал контракт с Мирлиндом Даку.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что красно-белые покупают форварда «Рубина» за 11 млн евро.
По данным «РБ Спорт», о деталях договора красно-белые с футболистом сборной Албании еще не договорились. Они предлагают соглашение сроком на три года с опцией продления еще на один.
Статистику Даку можно изучить здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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