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  4. «Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)

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«Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)
«Спартак» и Даку обсуждают детали контракта.

«Спартак» еще не согласовал контракт с Мирлиндом Даку.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что красно-белые покупают форварда «Рубина» за 11 млн евро.

По данным «РБ Спорт», о деталях договора красно-белые с футболистом сборной Албании еще не договорились. Они предлагают соглашение сроком на три года с опцией продления еще на один.

Статистику Даку можно изучить здесь.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМирлинд Даку
logoСпартак
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logoвозможные трансферы

Комментарии

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Теперь хоть подавать в штрафную можно, а то одни каратышки в атаке
ОтветАлексей Александрович
Теперь хоть подавать в штрафную можно, а то одни каратышки в атаке
Да и просто столба сыграть, и за мяч зацепиться, а то такой опции сейчас нет в атаке
Ответmaryat
Да и просто столба сыграть, и за мяч зацепиться, а то такой опции сейчас нет в атаке
Комментарий скрыт
Ну эта сага на неделю . Наблюдаем .
ОтветVlad RK
Ну эта сага на неделю . Наблюдаем .
Думаю на месяц не меньше
Это слишком серьёзное решение, которое обязательно повлечёт за собой негативные последствия для команды. Поэтому, пока нет официального заявления Спартака, будем считать, что это безответственный вброс.
ОтветKonstantin Zorin
Это слишком серьёзное решение, которое обязательно повлечёт за собой негативные последствия для команды. Поэтому, пока нет официального заявления Спартака, будем считать, что это безответственный вброс.
Комментарий удален модератором
ОтветАзубуйке Эгвуэкве
Комментарий удален модератором
А Срджан Бабич тоже не обратит внимания на татуировку, посвященную Агиму Рамадани, командовавшему 138 бригадой армии освобождения Косово?
Ливая надо в обратную сторону отдать
Бабич vs Даку, эта битва будет легендарной

Кахигао показал абсолютную беспомощность на внешнем рынке, увольте уже пусть Мовсесян покупает на внутреннем
Для Рубина это большая потеря!!
ОтветРубин2003
Для Рубина это большая потеря!!
Да он уже дал все , что мог. С новым контрактом стал лениться. Заработать на нем неплохие деньги норм вариант
ОтветРубин2003
Для Рубина это большая потеря!!
Комментарий скрыт
Где-то плачет Дзюба...
ОтветРубин2003
Где-то плачет Дзюба...
к вам пойдет
ОтветSMART789
к вам пойдет
Спасибо, не надо)
Даку хороший нап, но человек провокатор, может испортить атмосферу в коллективе
ОтветDiyas
Даку хороший нап, но человек провокатор, может испортить атмосферу в коллективе
Согласен, но там есть Карседо, который может всё наладить, я уверен 100%. Его надо было давно покупать
Давай давай, надо дожимать
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