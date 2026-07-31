Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера
Кирилл Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб.
Полузащитник Кирилл Кравцов интересен «Динамо» из Загреба.
24-летний российский хавбек ждет визу для завершения сделки, сообщает журналист Анар Ибрагимов.
Ранее также сообщалось о желании футболиста перейти в «Локомотив».
В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Сочи» в РПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.
Хорватский клуб на данный момент играет в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде команда встретится с «Жальгирисом».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Удачи Кириллу!
В сезоне 2020/21 сыграли вничью 0:0 с ЦСКА в Москве и разгромили армейцев дома 3:1.
В 1/16 финала Лиги Европы-2020/21 уверенно победили в обоих матчах Краснодар - 3:2 в гостях и 1:0 дома.
Что то эта команда из чемпионата уровнем нашего пердива стабильно обыгрывает наши топ клубы.
Если Кирилла это устраивает, то только порадоваться за него