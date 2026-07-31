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  4. Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера

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Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера
Кирилл Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб.

Полузащитник Кирилл Кравцов интересен «Динамо» из Загреба.

24-летний российский хавбек ждет визу для завершения сделки, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Ранее также сообщалось о желании футболиста перейти в «Локомотив».

В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Сочи» в РПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.

Хорватский клуб на данный момент играет в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде команда встретится с «Жальгирисом».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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Если это правда, то это топ, что выбрал футбол, а не деньги, а возможно выбрал и то и то, если проявит себя в Хорватии, Загреб на виду у многих топ-клубов Европы!

Удачи Кириллу!
ОтветРостовский Гусь
Если это правда, то это топ, что выбрал футбол, а не деньги, а возможно выбрал и то и то, если проявит себя в Хорватии, Загреб на виду у многих топ-клубов Европы! Удачи Кириллу!
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Ответigor.igorev
Комментарий скрыт
Динамо Загреб в ЕК встречалось с российскими клубами 7 раз - 4 победы, ничья и 2 поражения.
В сезоне 2020/21 сыграли вничью 0:0 с ЦСКА в Москве и разгромили армейцев дома 3:1.
В 1/16 финала Лиги Европы-2020/21 уверенно победили в обоих матчах Краснодар - 3:2 в гостях и 1:0 дома.

Что то эта команда из чемпионата уровнем нашего пердива стабильно обыгрывает наши топ клубы.
Питерские мальчики покоряют Европу.
Да из разряда Тикнизяна и того арменянина, который у Юрана в Ференцварош ушёл история. В итоге и у нас топ-клубам нафиг не нужен будет и там дальше своей команды не уйдёт. Как там у Сазонова дела? А в Целе новая звезда Иосифов растёт 😁
Если Кирилла это устраивает, то только порадоваться за него
Молодец Кравцоа, отличный клуб и чтобы поиграть, и, если все хорошо, уйти на повышение.
Главное не повторить «успех» Феди Чалова
Как я понимаю , товарищ едет играть в Загреб за ромбик , расстральные коллонны и за гипотетическую возможность послушать гимн Лиги Чемпионов на поляне ?
Пусть валит уже. Шизоид недалекий.
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