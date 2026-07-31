Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера

Кирилл Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб.

Полузащитник Кирилл Кравцов интересен «Динамо » из Загреба.

24-летний российский хавбек ждет визу для завершения сделки, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Ранее также сообщалось о желании футболиста перейти в «Локомотив».

В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Сочи » в РПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке .

Хорватский клуб на данный момент играет в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде команда встретится с «Жальгирисом».