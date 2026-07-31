Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года

Юлиан Брандт продолжит карьеру в Нидерландах.

Полузащитник покинул «Боруссию» Дортмунд как свободный агент.

Сегодня о его подписании сообщил «Аякс ». Контракт с немцем рассчитан до 2029 года.

В сезоне-2025/26 Брандт провел 29 игр в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: ajax.nl