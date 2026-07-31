Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Юлиан Брандт продолжит карьеру в Нидерландах.
Полузащитник покинул «Боруссию» Дортмунд как свободный агент.
Сегодня о его подписании сообщил «Аякс». Контракт с немцем рассчитан до 2029 года.
В сезоне-2025/26 Брандт провел 29 игр в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ajax.nl
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Аякса»
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