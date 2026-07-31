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  4. Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года

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Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года

Юлиан Брандт продолжит карьеру в Нидерландах.

Полузащитник покинул «Боруссию» Дортмунд как свободный агент.

Сегодня о его подписании сообщил «Аякс». Контракт с немцем рассчитан до 2029 года.

В сезоне-2025/26 Брандт провел 29 игр в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ajax.nl

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Аякса»
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Комментарии

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Сенсация для Аякса. Блинд, Маркос Леонардо, Тер Штеген, Брандт, кто следующий? Видимо хотят пошуметь в этом розыгрыше Лиги Конференций.
ОтветМолодой Френки
Сенсация для Аякса. Блинд, Маркос Леонардо, Тер Штеген, Брандт, кто следующий? Видимо хотят пошуметь в этом розыгрыше Лиги Конференций.
Кайо Энрике из Монако ещё, одно время высоко котировался и в сборную вызывался даже
ОтветМолодой Френки
Сенсация для Аякса. Блинд, Маркос Леонардо, Тер Штеген, Брандт, кто следующий? Видимо хотят пошуметь в этом розыгрыше Лиги Конференций.
Молодого Френки не хватает только
Еще легенду Базура можно)
Отчего то думал, что он ещё совсем молодой, куда в Аякс? А ему 30ка без малого. Во время летит...
Какая же странная карьера сложилась у Брандта. Вроде и хорош, но в итоге на топ уровне вообще не запомнился. Немного Дракслера напоминает. Причем обоих хотел арсенал в свое время купить. Возможно бы их карьеры сложились по другому, играя в АПЛ
Аякс хочет вернуть чемпионство чувствуется, покупки для их Чемпионата топ, хотят прервать гегемонию Псв, который в одну калитку выиграл последний чемпионат...
Странно,очень странно, по мне так игрок ваше уровня чемпионата Нидерландов ,видимо хочет попробовать хоть там чемпионом стать
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