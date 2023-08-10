Неплохая замена.

В июле во время летнего отпуска хавбек «Мадрида» Эдуардо Камавинга зря время не терял. В социальных сетях он выложил видео, в котором он стал на ворота, а затем показал, что перчатки на нем смотрятся как влитые.

Этот ролик быстро стал вирусным и как оказалось, его отметили не только простые болельщики, но и игроки «королевского клуба».

К сожалению, вернуться к дачным геройствам Камавинга пришлось не из-за радостного случая. Основной вратарь клуба Тибо Куртуа получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл надолго. Многие футболисты и другие известные личности выразили слова поддержки бельгийцу.

В твиттере между Камавинга и Куртуа состоялся следующий мини-разговор:

− Лучший! Выздоравливай скорее.

− Давай, мой вратарь!

Как минимум Куртуа одобрил Камавинга на позицию временного вратаря «Мадрида». Теперь выбор за Анчелотти 😂